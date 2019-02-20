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Zenit Fenerbahçe Avrupa Ligi rövanş maçı bu akşam, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? (21 Şubat 2019 UEFA Avrupa Ligi)

AFP, ntv.com.tr

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Rusya deplasmanında bu akşam (21 Şubat 2019) Zenit ile karşılaşacak. Kadıköy'deki ilk maçı Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe, hangi skorlarla tur atlar? Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar...

  • 1

    FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

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    Fenerbahçe, Kadıköy'deki 1-0'lık galibiyetin ardından deplasmanda bu akşam Zenit ile karşı karşıya gelecek.

  • 2

    ZENİT FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

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    Rusya'daki maç, Türkiye saati ile 20.55'te başlayacak.
  • 3

    MAÇ HANGİ KANALDA?

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    21 Şubat 2019'daki Zenit Fenerbahçe maçının beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.
  • 4

    İLK 11'LER

    İLK 11'LER
    ZENİT: Lunev - Smolnikov, Ivanovic, Rakitskyy, Anyukov - Barrios, Hernani, Ozdoev -Azmoun, Dzyuba, Driussi
    FENERBAHÇE: Harun Tekin - Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali - Mehmet Topal, Jailson - Alper, Eljif, Moses - Ayew.
  • 5

    İNGİLİZ HAKEM

    İNGİLİZ HAKEM

    Zenit Fenerbahçe maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. 

    Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Chrish Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev yapacak. 

  • 6

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe, Rusya'da alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayacak. 2-1, 3-2, 4-3 gibi gollü mağlubiyetlerde de ekibimiz adını son 16 turuna yazdıracak.

    90 dakikalık süre 1-0 Zenit üstünlüğüyle sona ererse, 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. 120 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda, seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.

    2 farklı Zenit galibiyetlerinde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda edecek.

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