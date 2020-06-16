Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor deplamanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde; Fenerbahçe 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor, 6. dakikada Alexander Sörloth'ün golüyle 1-0 öne geçti. 24. dakikada maça yedek kulübesinde başlayan Emre Belözoğlu, Sörloth iiile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gördü. 42. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle Fenerbahçe berbaerliği yakaladı: 1-1 83. dakikada Alexander Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Son dakikada Filip Novak'ın golüyle Trabzonspor 3-1 öne geçti. Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı da 2-1 kazanan Trabzonspor adını finale yazdırdı.