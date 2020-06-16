Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor deplamanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

ntv.com.tr 16.06.2020 - 22:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 1

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde; Fenerbahçe 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Trabzonspor ile karşılaştı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 2
Trabzonspor, 6. dakikada Alexander Sörloth'ün golüyle 1-0 öne geçti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 3
24. dakikada maça yedek kulübesinde başlayan Emre Belözoğlu, Sörloth iiile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 4
42. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle Fenerbahçe berbaerliği yakaladı: 1-1
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 5
83. dakikada Alexander Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 6
Son dakikada Filip Novak'ın golüyle Trabzonspor 3-1 öne geçti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 7
Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 8
İlk maçı da 2-1 kazanan Trabzonspor adını finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 9
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 10
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 11
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 12
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 13
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 14
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 15
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 16
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını finale yazdırdı - 17

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