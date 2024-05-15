1. Lig play-off maçları ne zaman? Program belli oldu

PLAY-OFF SERÜVENİNE DAİR



Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un ilk defa yer alacağı play-off'ta Boluspor yedinci, Sakaryaspor altıncı ve Bodrum FK ikinci kez mücadele edecek.



Daha önce 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Bu sezon doğrudan play-off finaline yükselen yeşil-siyahlı takım, bir kez play-off finalinde Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti.



Play-off oynadığı 1979-1980'de Süper Lig vizesi alan Boluspor, biri finalde olmak üzere 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017 ve 2017-2018 play-off'larında Süper Lig'e çıkamadı.



Ligde 2. sezonunu geçiren Bodrum FK, geçen sezon play-off finalinde Pendikspor'a yenildi.



Daha önce 3 kez doğrudan Süper Lig vizesi alan Kocaelispor, ilk kez play-off'ta yer alacak. 2022-2023 sezonu bitiminde 1. Lig'e çıkan Ahlatcı Çorum 1. Lig'deki ilk senesinde play-off'a kalmayı başardı.