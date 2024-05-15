1. Lig play-off maçları ne zaman? Program belli oldu
Eyüpspor ile Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de Sakaryaspor, Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'dan biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek. Futbolseverler de bu maçlara odaklandı. Peki, 1. Lig play-off maçları ne zaman?
1. Lig'de gözler play-off'a çevrildi. Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belirleneceği play-off'ta Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor ilk kez yer alacak. İşte, 1. Lig play-off maçlarında son durum...