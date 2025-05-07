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10 binde 1 rastlanan enfeksiyona yakalanmıştı: Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığındaki son durum belli oldu.

10 binde 1 rastlanan enfeksiyona yakalanmıştı: Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'den açıklama geldi - 1

Fenerbahçe'nin bir süredir hastanede tedavi altında tutulan futbolcusu Mert Hakan Yandaş, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileği eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı tecrübeli futbolcunun, Altunizade Acıbadem Hastanesinde atroskopik debridman operasyonu geçirdiği belirtildi.

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10 binde 1 rastlanan enfeksiyona yakalanmıştı: Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'den açıklama geldi - 2

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılarak, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

10 binde 1 rastlanan enfeksiyona yakalanmıştı: Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'den açıklama geldi - 3

10 BİNDE 1 GÖRÜLEN PROBLEM

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada son durumunu açıklamıştı.

10 binde 1 rastlanan enfeksiyona yakalanmıştı: Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'den açıklama geldi - 4

Yandaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

"Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim. Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."

10 binde 1 rastlanan enfeksiyona yakalanmıştı: Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'den açıklama geldi - 5

Mert Hakan Yandaş'ın ayak bilek eklemindeki enfeksiyona 10 binde 1 rastlandığı iddia edilmişti.

10 binde 1 rastlanan enfeksiyona yakalanmıştı: Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'den açıklama geldi - 6

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta süre alan Mert Hakan Yandaş, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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