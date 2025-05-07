10 binde 1 rastlanan enfeksiyona yakalanmıştı: Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'den açıklama geldi
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığındaki son durum belli oldu.
Fenerbahçe'nin bir süredir hastanede tedavi altında tutulan futbolcusu Mert Hakan Yandaş, ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileği eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı tecrübeli futbolcunun, Altunizade Acıbadem Hastanesinde atroskopik debridman operasyonu geçirdiği belirtildi.