100 milyon euroluk bedel: Manchester United'da Gyökeres sesleri
Portekiz ekibi Sporting'de geçtiğimiz sezon 43 gol, 15 asist kaydeden ve şampiyonluğun mimarlarından olan Viktor Gyökeres'in gelecek sezon Manchester United'da eski hocası Ruben Amorim ile buluşacağı öne sürüldü. İsveçli golcünün 100 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunurken, İngiltere'de mücadele etmeye istekli olduğu kaydedildi.
Manchester United’da Ipswich Town maçıyla göreve yeni başlayan teknik direktör Ruben Amorim, eski öğrencisi Viktor Gyökeres ile tekrar bir araya gelmek istiyor.
26 yaşındaki Gyökeres, Sporting'de Amorim'in yönetiminde oynarken Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri haline geldi.