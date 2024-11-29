100 milyon euroluk bedel: Manchester United'da Gyökeres sesleri

ARSENAL VE CHELSEA DE İLGİLENİYOR

Gyökeres’in yaklaşık 100 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu bilinse de Sporting'in rekabetin yoğunluğuna bağlı olarak 80 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Arsenal ve Chelsea gibi rakip kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.