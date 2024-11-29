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100 milyon euroluk bedel: Manchester United'da Gyökeres sesleri

Portekiz ekibi Sporting'de geçtiğimiz sezon 43 gol, 15 asist kaydeden ve şampiyonluğun mimarlarından olan Viktor Gyökeres'in gelecek sezon Manchester United'da eski hocası Ruben Amorim ile buluşacağı öne sürüldü. İsveçli golcünün 100 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunurken, İngiltere'de mücadele etmeye istekli olduğu kaydedildi.

100 milyon euroluk bedel: Manchester United'da Gyökeres sesleri - 1

Manchester United’da Ipswich Town maçıyla göreve yeni başlayan teknik direktör Ruben Amorim, eski öğrencisi Viktor Gyökeres ile tekrar bir araya gelmek istiyor. 

26 yaşındaki Gyökeres, Sporting'de Amorim'in yönetiminde oynarken Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri haline geldi.

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100 milyon euroluk bedel: Manchester United'da Gyökeres sesleri - 2

İsveçli oyuncu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 43 gol ve 15 asistle Sporting’in Primeira Liga şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu.

100 milyon euroluk bedel: Manchester United'da Gyökeres sesleri - 3

YENİDEN AMORIM İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Ancak İtalya'dan gelen raporlara göre, Gyökeres'in Amorim ile yeniden çalışmayı ve İngiltere’de mücadele etmeyi çok istediği öne sürülüyor.

100 milyon euroluk bedel: Manchester United'da Gyökeres sesleri - 4

ARSENAL VE CHELSEA DE İLGİLENİYOR

Gyökeres’in yaklaşık 100 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu bilinse de Sporting'in rekabetin yoğunluğuna bağlı olarak 80 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Arsenal ve Chelsea gibi rakip kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

100 milyon euroluk bedel: Manchester United'da Gyökeres sesleri - 5
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