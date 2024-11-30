11 bombalı saldırıdan sorumlu tutulan Türk futbolcu Almanya'yı cehenneme çevirdi: Bir dönem Türkiye'de de forma giymişti
Bir dönem Türkiye'de de oynayan Türk futbolcu Alim Aykut Esgi, Almanya'ya kabusu yaşattı. Esgi'nin Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle hareket ettiği ortaya çıktı. 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutulan Alim Aykut Esgi tutuklandı.
Türk futbolcu Alim Aykut Esgi'nin Avrupa'nın acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle hareket ettiği ortaya çıktı.