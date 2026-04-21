113 milyon euro bonservis ödenmişti, Süper Lig ekiplerinin beklediği ayrılığı duyurdular
21.04.2026 17:18
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'den talepleri olan ve geçtiğimiz yıllarda bonservisine 113 milyon euro ödenen yıldız golcü vedaya hazırlanıyor.
İngiliz devi Chelsea'nin 2021 yılında 113 milyon euro ödediği Romelu Lukaku tarih yazdığı son kulübü Napoli'ye veda etmeye hazırlanıyor.
İtalyan basını Napoli'nin, Lukaku'yu satılığa çıkardığını duyurdu.
İPLER KOPTU
İddiaya göre İtalyan ekibi, oyuncunun 8.5 milyon euroluk yüksek maaşından da kurtulmak istiyor.
Calciomercato'nun haberine göre; Antonio Conte ile Lukaku arasındaki ipler tamamen koptu. Lukaku, menajeri ile beraber kulüp yönetimiyle yaptığı toplantıdan ayrılık kararı çıktı.
TÜRKİYE'DEN TALEPLERİ VAR
Lukaku'nun adı her transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle anılıyordu. Son olarak Sergen Yalçın'ın daha önce övgü dolu sözlerle bahsettiği yıldız golcüyü istediği öne sürüldü.
Gelecek sezon mutlaka kadrosuna yıldız bir golcüyü eklemek isteyen Beşiktaş çalışmalara başladı.
Yalçın'ın talebi doğrultusunda, Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Rençber 32 yaşındaki santrforun tüm şartlarını araştırıyor.
Lukaku'nun güncel piayasa değeri 12 milyon euro.
Belçika Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı nedeniyle ayrılan Lukaku'nun tedavisine ülkesinde devam ettiği, yaklaşık bir aydır takımdan ayrı olan golcü oyuncunun dün İtalya'ya döndüğü ifade edilmişti.