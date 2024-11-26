12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?)

SON İKİ MAÇTA SIRALAMA BELLİ OLACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 2 maça daha çıkacak.

Bu iki maçta grup liderliğini almak için mücadele edecek ay-yıldızlılar, 20 Şubat'ta İtalya'yla Türkiye'de, 23 Şubat'ta ise İzlanda'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.