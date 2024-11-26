12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?)
12 Dev Adam, EuroBasket 2025 biletini aldı. Macaristan'ı 81-76 yenen A Milli Basketbol Takımı, elemelerin bitimine 2 maç kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Eurobasket, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek. İşte ayrıntılar ve Macaristan maçının ayrıntıları...
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu dördüncü maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.