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12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?)

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 biletini aldı. Macaristan'ı 81-76 yenen A Milli Basketbol Takımı, elemelerin bitimine 2 maç kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Eurobasket, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek. İşte ayrıntılar ve Macaristan maçının ayrıntıları...

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 1

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu dördüncü maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

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12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 2

Macaristan'da oynanan maçın son çeyreğine 54-54'lük eşitlikle girildi.

Karar bölümünde rakibine üstünlük sağlayan milliler, elemelerin B Grubu'ndaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. 

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 3

32 sayı ve 11 ribaund ile double-double yapan Cedi Osman gecenin yıldızı oldu.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 4

SAYILARIN TAMAMI İLK 5'TEN

Türkiye'nin karşılaşmada ürettiği sayıların tamamını ilk 5 oyuncuları kaydetti.

Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başlayan milli takım, bençten skor katkısı alamadı.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 5

Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen 12 Dev Adam, Şubat ayındaki İtalya ve İzlanda maçlarında liderlik için parkeye çıkacak.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 6

EUROBASKET NE ZAMAN?

Türkiye, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alacak.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 7

SON İKİ MAÇTA SIRALAMA BELLİ OLACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 2 maça daha çıkacak.

Bu iki maçta grup liderliğini almak için mücadele edecek ay-yıldızlılar, 20 Şubat'ta İtalya'yla Türkiye'de, 23 Şubat'ta ise İzlanda'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 8
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 9
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 10
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 11
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 12
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 13
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 14
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı (Eurobasket ne zaman?) - 15
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