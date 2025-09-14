12 Dev Adam şampiyonluk maçına çıkıyor! Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Erkek Milli Takımımız, yarı finalde Yunanistan'ı devirerek adını finale yazdırmıştı. 12 Dev Adamın finaldeki rakibi ise Almanya oldu. Tarihinde 49. kez Almanya ile karşılaşacak olan Milliler, kupa için sahada olacak. Türkiye'nin EuroBasket finalini kazanması durumunda ilk şampiyonluğunu elde edecek. Son olarak 2001 yılında yarı finale kadar mücadele şansı yakalayan A Milli Takım, turnuvadan ikinci olarak ayrılmıştı. Gözler Türkiye - Almanya basket maçında olacak.
Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Almanya karşısında final maçına çıkıyor. Türkiye'nin en skorer oyuncusu Alperen Şengün, Almanya'da ise Franz Wagner oldu. İki NBA yıldızı finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye ve Almanya 8'de 8 yaparak finallere adlarını yazdırdı. 12 Dev Adam A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup etti. Almanya da B Grubu'nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya takımları ile oynadı. Peki, Türkiye basketbol final maçı ne zaman?