12 Dev Adam şampiyonluk maçına çıkıyor! Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Almanya karşısında final maçına çıkıyor. Türkiye'nin en skorer oyuncusu Alperen Şengün, Almanya'da ise Franz Wagner oldu. İki NBA yıldızı finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye ve Almanya 8'de 8 yaparak finallere adlarını yazdırdı. 12 Dev Adam A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup etti. Almanya da B Grubu'nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya takımları ile oynadı. Peki, Türkiye basketbol final maçı ne zaman?