12 Dev Adam şampiyonluk yolunda: Gözler Türkiye Almanya basketbol final maçında
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi galibiyetin ardından milliler, şampiyonluk için Almanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlardan bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı 21'e çekti ve Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi.
Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi.