NTV.COM.TR

12 Dev Adam şampiyonluk yolunda: Gözler Türkiye Almanya basketbol final maçında

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi galibiyetin ardından milliler, şampiyonluk için Almanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

12 Dev Adam şampiyonluk yolunda: Gözler Türkiye Almanya basketbol final maçında - 1

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlardan bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı 21'e çekti ve Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

12 Dev Adam şampiyonluk yolunda: Gözler Türkiye Almanya basketbol final maçında - 2

TÜRKİYE ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

12 Dev Adam şampiyonluk yolunda: Gözler Türkiye Almanya basketbol final maçında - 3

24 YIL SONRA FİNAL HEYECANI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.


12 Dev Adam şampiyonluk yolunda: Gözler Türkiye Almanya basketbol final maçında - 4

EUROBASKET'TE İKİNCİ KEZ FİNALDE

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıkacak.

Milliler, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK KEZ 8'DE 8 YAPTI

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.

Türkiye, EuroBasket 1957'de üst üste 7 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

12 Dev Adam şampiyonluk yolunda: Gözler Türkiye Almanya basketbol final maçında - 5

15 YIL SONRA MAĞLUP ETTİ

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı.

Milliler, Yunanistan'a karşı son galibiyeti Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası grup aşamasında 76-65'lik skorla elde etmişti.

İki takım arasında daha sonra oynanan 4 müsabakayı da Yunanistan kazanmıştı.

Türkiye, Yunanistan ile oynadığı 15. resmi mücadelede 4. galibiyetini aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER