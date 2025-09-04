NTV.COM.TR

12 Dev Adam son 16 turunda! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı. A grubundaki son rakibi Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek üst tura yükseldi. Son 16 turunda 12 Dev Adam'ın rakibi ise İsveç oldu. Karşılaşmanın kazananı çeyrek finalde yer alacak. Türkiye - İsveç EuroBasket maçı canlı yayın bilgisi...

12 Dev Adam son 16 turunda! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? - 1

EuroBasket grup maçları tamamlandı. A Milli Takımımız, son 16 turuna kalmayı başardı. Mağlubiyetsiz ilerleyen 12 Dev Adam A grubunda Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı. Sırbistan'ı 95-90 yenen Türkiye, çeyrek final için İsveç karşısına çıkıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

12 Dev Adam son 16 turunda! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? - 2

TÜRKİYE - İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile karşılaşıyor. Maç 6 Eylül günü Riga'da gerçekleşecek. İsveç, B grubunu 4. basamakta bitirdi.

12 Dev Adam son 16 turunda! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? - 3

Türkiye, Sırbistan ile Avrupa şampiyonasında 5 defa karşılaştı. Bu maçların 2'sinden galip, 3'ünden ise mağlup ayrıldı. İlk galibiyet ise 2009'daki maçta kaydedilmişti.

Turnuvadaki ilk yenilgisini alan Sırbistan, grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Finlandiye ile eşleşti.

DAHA FAZLA GÖSTER