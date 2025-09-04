12 Dev Adam son 16 turunda! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı. A grubundaki son rakibi Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek üst tura yükseldi. Son 16 turunda 12 Dev Adam'ın rakibi ise İsveç oldu. Karşılaşmanın kazananı çeyrek finalde yer alacak. Türkiye - İsveç EuroBasket maçı canlı yayın bilgisi...
EuroBasket grup maçları tamamlandı. A Milli Takımımız, son 16 turuna kalmayı başardı. Mağlubiyetsiz ilerleyen 12 Dev Adam A grubunda Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı. Sırbistan'ı 95-90 yenen Türkiye, çeyrek final için İsveç karşısına çıkıyor.