12 Dev Adam son 16 turunda! Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye, Sırbistan ile Avrupa şampiyonasında 5 defa karşılaştı. Bu maçların 2'sinden galip, 3'ünden ise mağlup ayrıldı. İlk galibiyet ise 2009'daki maçta kaydedilmişti.



Turnuvadaki ilk yenilgisini alan Sırbistan, grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Finlandiye ile eşleşti.