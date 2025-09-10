NTV.COM.TR

12 Dev Adam yarı finalde Yunanistan karşısında! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman?

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek yarı finale kaldı. Takımımızın yarı finaldeki rakibi ise Litvanya'yı yenen Yunanistan oldu. EuroBasket yarı finalleri 12 Eylül'de olacak. Başarılı olan iki takım finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye - Yunanistan yarı final basketbol maçı için nefesler tutuldu.

Ay-Yıldızlılar, yarı finale kadar yenilgisiz ilerledi ve yarı finalde oynama şansı elde etti. Alperen Şengün, Cedi Osman ve Shane Larkin gibi isimler Polonya çeyrek final maçında da farkı açarak takımı üst tura taşıdı. Polonya karşılaşması 91-77 skorla Türkiye üstünlüğü ile noktalandı. Sıra Yunanistan takımıyla yapılacak kader maçında. Türkiye - Yunanistan basket maçı ne zaman?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile oynadı. Son 16 turunda İsveç ile karşılaşan Milliler, maçın galibi oldu ve çeyrek finalde Polonya mücadelesine çıktı.

Türkiye, Polonya engelini atlattı ve yarı finalde Yunanistan karşısında top sürüyecek. Türkiye Yunistan yarı final basket maçı ise 12 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Milliler Polonya maçına; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşlisiyle başlamıştı. Rekabet 91-77 skorla Türkiye'nin üstünlüğü ile noktalandı.

Türkiye, yarı finalde ise Litvanya - Yunanistan maçının galibiyle karşılaştı. Yunanistan, çeyrek final rakibi Litvanya'yı 87-76 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Turnuvada çeyrek finaller 9-10 Eylül, yarı finaller 12 Eylül’de ve final müsabakası ise 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

