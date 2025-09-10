12 Dev Adam yarı finalde Yunanistan karşısında! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman?

Ay-Yıldızlılar, yarı finale kadar yenilgisiz ilerledi ve yarı finalde oynama şansı elde etti. Alperen Şengün, Cedi Osman ve Shane Larkin gibi isimler Polonya çeyrek final maçında da farkı açarak takımı üst tura taşıdı. Polonya karşılaşması 91-77 skorla Türkiye üstünlüğü ile noktalandı. Sıra Yunanistan takımıyla yapılacak kader maçında. Türkiye - Yunanistan basket maçı ne zaman?