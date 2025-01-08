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13 yıl ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu: Didier Deschamps, Fransa'ya veda ediyor

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası turnuvasının ardından mavilerden ayrılacağını duyurdu. 13 yıldır görevde bulunan Deschamps, Fransa Milli Takımı'yla 1 Dünya Kupası kazanırken, üst üste iki kez bu turnuvada final oynadı.

13 yıl ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu: Didier Deschamps, Fransa'ya veda ediyor - 1

Didier Deschamps, 2026’da Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın ardından Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılacağını açıkladı.

Deschamps, uluslararası futbolun en uzun süre görev yapan teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor.

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13 yıl ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu: Didier Deschamps, Fransa'ya veda ediyor - 2

DÜNYA KUPASINI KAZANDI

2012 yılında bu göreve getirilen Deschamps, milli takımın başında başarılı bir dönem geçirdi ve 2018 yılında Fransa’nın Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettiği finalle Dünya Kupası’nı kazandı.

13 yıl ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu: Didier Deschamps, Fransa'ya veda ediyor - 3

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALE ÇIKTI

Aralık 2022’de Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda takımı üst üste ikinci kez finale taşıyan Deschamps, bu kez Arjantin’e uzatma süresi sonunda penaltılarla yenilerek şampiyonluğu kaçırdı.

56 yaşındaki teknik direktörün başarı listesinde ayrıca 2020-21 UEFA Uluslar Ligi zaferi de bulunuyor.

13 yıl ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu: Didier Deschamps, Fransa'ya veda ediyor - 4

"GÜZEL BİR ŞEYİN BİTMESİNİ İSTEMEZSİNİZ AMA"

Deschamps, Fransız yayın kuruluşu TF1’e yaptığı açıklamada, “2012’den beri buradayım, 2026’ya kadar burada olmam bekleniyor… bir sonraki Dünya Kupası’na kadar. Orada bitecek, çünkü bir noktada bitmek zorundayım. Görevimi, aynı istekle, aynı tutkuyla Fransa’yı en üst seviyede tutmak için yaptım, ama 2026 çok iyi bir zaman. Güzel bir şeyin bitmesini istemezsiniz, ama ne zaman durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Sonrasında bir hayat var, nasıl olacağını bilmiyorum, ama o da çok güzel olacak." dedi

13 yıl ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu: Didier Deschamps, Fransa'ya veda ediyor - 5

56 yaşındaki teknik direktörün yerini alacak isim olarak Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane’ın adı sıkça anılıyor.

Ancak 2021’de Real Madrid’den ayrıldığından beri boşta olan Zidane’ın bu göreve gelmesi için18 ay beklemesi gerektirecek.

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