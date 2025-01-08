13 yıl ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu: Didier Deschamps, Fransa'ya veda ediyor
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası turnuvasının ardından mavilerden ayrılacağını duyurdu. 13 yıldır görevde bulunan Deschamps, Fransa Milli Takımı'yla 1 Dünya Kupası kazanırken, üst üste iki kez bu turnuvada final oynadı.
Didier Deschamps, 2026’da Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın ardından Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılacağını açıkladı.
Deschamps, uluslararası futbolun en uzun süre görev yapan teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor.