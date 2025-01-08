13 yıl ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu: Didier Deschamps, Fransa'ya veda ediyor

"GÜZEL BİR ŞEYİN BİTMESİNİ İSTEMEZSİNİZ AMA"

Deschamps, Fransız yayın kuruluşu TF1’e yaptığı açıklamada, “2012’den beri buradayım, 2026’ya kadar burada olmam bekleniyor… bir sonraki Dünya Kupası’na kadar. Orada bitecek, çünkü bir noktada bitmek zorundayım. Görevimi, aynı istekle, aynı tutkuyla Fransa’yı en üst seviyede tutmak için yaptım, ama 2026 çok iyi bir zaman. Güzel bir şeyin bitmesini istemezsiniz, ama ne zaman durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Sonrasında bir hayat var, nasıl olacağını bilmiyorum, ama o da çok güzel olacak." dedi