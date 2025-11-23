17 futbolcu bahisten ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı! Başkan ve teknik ekip çare arıyor
23.11.2025 13:42
DHA
TFF'nin bahis soruşturmasında 17 futbolcusu ceza alan Ağrı 1970 Spor'un yedi futbolcusu kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması sürüyor.
Soruşturma sonucu Ağrı 1970 Spor'da futbol oynayan Emre Yaşar, Sedat Yılmaz 12 ay, Emir Aydın, Üzeyir Kaya, Hüseyin Aybars Tüfekçi altı ay, Yusuf Akdeniz, Vedat Böyügül, Tayfun Çulha, Muhammet Furkan Kılıç, Ömer Ok, Emircan Sönmez, Ertuğrul Usta, Kerem Yaşa üç ay, Yusuf İslam Atay, Hivan Özkurt, Emre Özsarı ve Emirhan Alperen Yılmaz 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
Kadro omurgası dağılan Ağrı 1970 Spor Kulübünde yedi futbolcu kaldı.
TEKNİK KADRO ÇARESİZ KALDI
3'üncü Lig 2'nci grupta geride kalan 10 haftada üç galibiyet, beş beraberlik ve iki mağlubiyetle 14 puanla dördüncü sırada yer alan Ağrı 1970 Spor Kulübü'nde yönetim ve teknik kadrosu, ligin kalan maçlarını nasıl oynayacağını düşünüyor.
"MAĞDUR OLDUK"
Takımın sezon başında da sıfırdan kurulduğunu belirten teknik direktör Ahmet Özen, "Biz takımı zaten sezon başında sıfırdan bir takım oluşturmuştuk. Çok zorlu süreçlerden geçmiştik. Ligin 10'uncu haftasını oynadıktan sonra böyle bir olayın yaşanması bizi oldukça mağdur etti." dedi.
U19'DAN TAKVİYE PLANI
Şu anda oynayabilecek yedi futbolcuları kaldığını söyleyen Özen, "Transferler için de önümüzde bir hafta süremiz var. Bir haftalık transfer zamanında da takımımızı U19'dan ve başka takımlardan takviye edip, tekrardan maçları oynamaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.
SIRADAKİ MAÇ SİLİFKE İLE
Amatör transfer döneminin 27 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan Özen, daralan oyuncu havuzu nedeniyle transfer çalışmalarının zorlaştığını ifade etti. 2005 ve daha küçük doğumlu oyuncuları kadroya katabildiklerini söyleyen Özen, finansal koşullarının da sınırlı olduğunu bildirdi. Özen, en kısa sürede 13-14 oyuncuyu kadroya ekleyip, haftaya oynayacakları Silifke maçına çıkmayı hedeflediklerini belirtti.