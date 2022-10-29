17 yaşında kurduğu hayalini 80 yaşında gerçekleştirecek

"Sporun bilincine ancak 17 yaşlarımda vardım. Önce Türkiye'de sonra Balkanlar'da dereceler yaptım. Roma'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı izleyip Alman sprinter Armin Hary'den çok etkilendim. O gün kendime 'Bir gün ben de olimpiyatlarda yarışacağım' dedim. Çocuk aklımla verdiğim bir sözdü. O günkü hedefimi hiç unutmadım. Şimdi bir dünya şampiyonasına katılırsam kendime verdiğim sözü yerine getireceğimi düşünüyorum. Çok zor süreçler yaşadım. Annem ve babam olumsuz bakmamıştı fakat gençlik yıllarımda ana destek olacak güçleri yoktu. Babam o zaman ancak ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Antrenmanlara yürüyerek gidip geliyordum. Eşim de zaten sporcu. İki kişi aynı işi yaptığında daha kolay yürüyor. Önce voleybol ve basketbol oynadım. Sonrasında atletizme başladım. Başladığım yıl milli takıma seçildim. Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu hedefimi hep önde tuttum."