19 yaşında geldi, zirveye çıktı, devlerin radarına girdi. 450 bin euroya Messi performansı
12.12.2025 08:39
Batuhan Durmuş
Fransa'nın alt liginden Türkiye'nin yolunu tutan 19 yaşındaki Oulai, Süper Lig'deki performansıyla dünya devlerinin radarına girdi. Milli takımdan da davet alan genç yetenek listelerde zirveye çıktı. İşte tüm ayrıntılar...
2. LİG'DEN GELDİ SÜPER LİG'E DAMGA VURDU
Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro sözleşme fesih bedeliyle transfer ettiği Christ Inao Oulai yükselen performansıyla dikkat çekiyor.
Kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çeken ve dünya devlerinin radarına giren 19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'la 5 yıllık sözleşmesi var ve 450 bin euro maaşla bordo mavili için ter döküyor.
DEV TAKIMLARIN LİSTESİNDE
Çıktığı maçlarda başarılı bir performans sergileyen Oulai, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev takımların da dikkatini çekti.
İngiliz ekibi ve Alman devinin genç futbolcuyu izlemeye aldı. Galatasaray'ın rakibi Ajax ise sarı kırmızılı takımı izlemek için geldiği Galatasaray-Trabzonspor derbisinde Oulai için bir rapor hazırladı ve takip edilmesi gereken futbolcular listesine ekledi.
ZİRVEYE ÇIKTI
Oulai, önümüzdeki dönemde transfer değerini en fazla artırması beklenen oyuncular listesinde zirveye yerleşti.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), güncel olarak 4 milyon euro değer biçilen Oulai’nin değerinin 6 ay içinde +14.8 milyon euro yükselmesinin beklendiği ifade edildi. Bu artış, tüm dünyada 5 büyük lig dışındaki genç oyuncular içinde en yüksek potansiyel değer artışı olarak kaydedildi.
LİSTENİN İLK 5’İ:
1- Oulai – Trabzonspor (TUR) → +14.8 milyon euro
2- Victor Froholdt – FC Porto → +12.7 milyon euro
3- William Gomes – FC Porto → +11.6 milyon euro
4- Yarek Gasiorowski – PSV → +11.5 milyon euro
5- Matheus Alves – CSKA Moskova → +11.1 milyon euro
MİLLİ DAVET ALDI
Oulai, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Ancak bu davet bordo mavili taraftarları futbolcunun sakatlık yaşayacağı endişesiyle pek memnun etmedi.
Oulai, ilk milli maçına da Trabzonspor'dayken kasım ayında çıkmıştı.
Trabzonspor'da 9 maça çıkan Oulai, 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
İLK KEZ BURADA YAŞAMAK İSTİYOR
Dripling, agresiflik, top sürme, bitiricilik ve baskı altından rahat çıkabilme özellikleri dikkat çeken Oulai, ilk şampiyonluğunu Trabzonspor formasıyla yaşamak istediğini söylüyor.
Oulai, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda; "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin şampiyonluk olduğunu belirterek "Daha önce yaşamadım, Trabzonspor ile yaşamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
TEKKE: ALDIĞIMIZDA ELEŞTİRİLDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, daha önce yaptıı bir açıklamada Oulai hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Genç bir oyuncu, İstekli ve arzulu. Bizim için çok değerli. Onu aldığımızda da söyledik ki özellikli bir futbolcu. Aldığımızda çok eleştirildik ama şimdi taraftarlarımızı heyecanlandıran oyuncu."
MESSİ BENZETMESİ
Genç yeteneğe performansı, hızı ve benzer hareketlerinden dolayu Messi benzetmesi de yapılıyor.
Eyüpspor maçında orta sahadan aldığı topu ceza sahası içine kadar süren Oulai, düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.
Bu gol sonrası Trabzonspor Kulübü, Oulai'nin attığı bu güzel golün ardından Messi'yle özdeşleşen 'Ankara Messi' sunumunu Oulai'ye uyarlayarak yayınlamıştı.
OULAİ KİMDİR?
6 Nisan 2006 tarihinde Fildişi Sahili’nin Yopougon bölgesinde doğan Christ Inao Oulai, futbola ülkesinin takımlarından JMG Academy Abidjan’da başlamış, ardından SC Bastia’ya transfer olmuştur.
20 Ağustos 2025 tarihinde ise kendisini bordo-mavi renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştır.
Oulai, bordo mavili ekipte 42 numaralı formayı giymeye devam ediyor.