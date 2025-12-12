19 yaşında geldi, zirveye çıktı, devlerin radarına girdi. 450 bin euroya Messi performansı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, daha önce yaptıı bir açıklamada Oulai hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Genç bir oyuncu, İstekli ve arzulu. Bizim için çok değerli. Onu aldığımızda da söyledik ki özellikli bir futbolcu. Aldığımızda çok eleştirildik ama şimdi taraftarlarımızı heyecanlandıran oyuncu."