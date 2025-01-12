19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi

"REPERTUVARINDAN BİR KLASİK SUNDU"

Tuttosport:



"8. dakikada attığı golle ilk maçta kaldığı yerden devam etti. Bu kez repertuvarından bir bir klasik sundu: Top sürme ve şut. Kaleci Milikovic Savic yerden direğin dibine giden şutu yakalamaya çalıştı ancak başaramadı. İkinci yarıda da gole yaklaştı. Ceza sahası dışından bu kez sağ ayağıyla havadan şutu üstten dışarı gitti."