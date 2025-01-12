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19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi

Milli yıldız Kenan Yıldız büyük maçlarda sahneye çıkmaya devam ediyor. Bu sezon Milan ve Inter'e gol atan milli futbolcu, Torino derbisini de boş geçmedi. Yıldız, Torino derbisinde attığı klas golle İtalyan basınının manşetlerini süsledi. Yıldız'ın golü için hem Del Piero hem de Cristiano Ronaldo benzetmeleri yapıldı.

19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi - 1

Milli yıldız Kenan Yıldız büyük maçlarda sahneye çıkmaya devam ediyor. Bu sezon Milan ve Inter'e gol atan milli futbolcu, Torino derbisinde de golünü kaydetti.


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19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi - 2

Yıldız 8. dakikada Juventus'u öne geçiren golü attı. Torino Nikola Vlasic'in 45'teki golüyle skora denge getirdi. Maç 1-1 tamamlandı. 90 dakika sahada kalan Yıldız Serie A'daki 4. golünü kaydetmiş oldu.


19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi - 3

Milli futbolcu maçın ardından attığı klas golle İtalya'da manşetlerde yer aldı. Yıldız'ın golü için hem Alessandro Del Piero hem de Cristiano Ronaldo benzetmeleri yapıldı.


19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi - 4

Yıldız, Cristiano Ronaldo'dan sonra aynı sezon içinde Torino'ya iki maçta da gol atan ilk Juventuslu futbolcu oldu.


19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi - 5

"BUNU EN SON RONALDO YAPIYORDU"

Tuttomercato:

"Juventus, Torino karşısında puan kaybetse bile Türk futbolcu 'Del Piero benzeri' bir golle elinden gelenin en iyisini gösterdi. Sağ, sol ve top kalenin dibinde. Bunu en son Cristiano Ronaldo yapıyordu."

19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi - 6

"REPERTUVARINDAN BİR KLASİK SUNDU"

Tuttosport:

"8. dakikada attığı golle ilk maçta kaldığı yerden devam etti. Bu kez repertuvarından bir bir klasik sundu: Top sürme ve şut. Kaleci Milikovic Savic yerden direğin dibine giden şutu yakalamaya çalıştı ancak başaramadı. İkinci yarıda da gole yaklaştı. Ceza sahası dışından bu kez sağ ayağıyla havadan şutu üstten dışarı gitti."

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