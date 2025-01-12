19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız derbiye damga vurdu İtalya manşetleri süsledi: Cristiano Ronaldo benzetmesi
Milli yıldız Kenan Yıldız büyük maçlarda sahneye çıkmaya devam ediyor. Bu sezon Milan ve Inter'e gol atan milli futbolcu, Torino derbisini de boş geçmedi. Yıldız, Torino derbisinde attığı klas golle İtalyan basınının manşetlerini süsledi. Yıldız'ın golü için hem Del Piero hem de Cristiano Ronaldo benzetmeleri yapıldı.
Milli yıldız Kenan Yıldız büyük maçlarda sahneye çıkmaya devam ediyor. Bu sezon Milan ve Inter'e gol atan milli futbolcu, Torino derbisinde de golünü kaydetti.