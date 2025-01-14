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2.01'lik dev forvet Paul Onuachu Beşiktaş'a önerildi: Kiralık formülüyle transfer bitebilir

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Southampton, Paul Onuachu'yla yollarını ayırıp yerine başka bir forvet almak istiyor. Beşiktaş cephesi de Onuachu transferine sıcak bakıyor. Beşiktaş'tan Onuachu için Southampton'a sezon sonuna kadar kiralık teklif yapılabileceği ve sonrası için de zorunlu satın alma ile bir anlaşma zemini oluşturulabileceği kaydedildi.

2.01'lik dev forvet Paul Onuachu Beşiktaş'a önerildi: Kiralık formülüyle transfer bitebilir - 1

Beşiktaş'a Paul Onuachu piyangosu vurdu. Trabzonspor'da kiralık oynadıktan sonra kulübü Southampton'a dönen Nijeryalı, istenilen süreleri alamadı.

Teknik Direktör Russell Martin, Onuachu'yu takımdan dışlamıştı. Martin'in yerine gelen Juric, bir şans verdi ama beklenen olmadı.


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2.01'lik dev forvet Paul Onuachu Beşiktaş'a önerildi: Kiralık formülüyle transfer bitebilir - 2

Juric ve Southampton yönetimi, Onuachu ile yolları ayırıp gelecek parayı yeni bir forvete yatırmayı böylece takımın ligde kalmasına yardım etmesini umuyor.

Sözcü'nün haberine göre; Nijeryalı oyuncu, santrfor transferi için araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'a önerildi.

Siyah-beyazlılar da ocakta karşılarına çıkan bu fırsat transferine sıcak bakıyor.

2.01'lik dev forvet Paul Onuachu Beşiktaş'a önerildi: Kiralık formülüyle transfer bitebilir - 3

ÖNCE KİRALIK FORMÜLÜ

Beşiktaş'tan Onuachu için Southampton'a sezon sonuna kadar kiralık teklif yapılabileceği ve sonrası için de zorunlu satın alma ile bir anlaşma zemini oluşturulabileceği kaydedildi.

2.01'lik dev forvet Paul Onuachu Beşiktaş'a önerildi: Kiralık formülüyle transfer bitebilir - 4

Siyah-beyazh yönetim, kasasından astronomik bir rakam çıkmadan bu transferi bitirmenin planlanını yapıyor.

2.01'lik dev forvet Paul Onuachu Beşiktaş'a önerildi: Kiralık formülüyle transfer bitebilir - 5

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun Konyaspor'a attığı gol Puskas'a aday gösterilmişti.

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