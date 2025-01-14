2.01'lik dev forvet Paul Onuachu Beşiktaş'a önerildi: Kiralık formülüyle transfer bitebilir

Juric ve Southampton yönetimi, Onuachu ile yolları ayırıp gelecek parayı yeni bir forvete yatırmayı böylece takımın ligde kalmasına yardım etmesini umuyor.



Sözcü'nün haberine göre; Nijeryalı oyuncu, santrfor transferi için araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'a önerildi.



Siyah-beyazlılar da ocakta karşılarına çıkan bu fırsat transferine sıcak bakıyor.