2.01'lik dev forvet Paul Onuachu Beşiktaş'a önerildi: Kiralık formülüyle transfer bitebilir
Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Southampton, Paul Onuachu'yla yollarını ayırıp yerine başka bir forvet almak istiyor. Beşiktaş cephesi de Onuachu transferine sıcak bakıyor. Beşiktaş'tan Onuachu için Southampton'a sezon sonuna kadar kiralık teklif yapılabileceği ve sonrası için de zorunlu satın alma ile bir anlaşma zemini oluşturulabileceği kaydedildi.
Beşiktaş'a Paul Onuachu piyangosu vurdu. Trabzonspor'da kiralık oynadıktan sonra kulübü Southampton'a dönen Nijeryalı, istenilen süreleri alamadı.
Teknik Direktör Russell Martin, Onuachu'yu takımdan dışlamıştı. Martin'in yerine gelen Juric, bir şans verdi ama beklenen olmadı.