2022 Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor: Dünya Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arjantin - Fransa maçı kanal ve frekans bilgisi

Messi'yi bekleyen yeni rekorlar var

Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olan Messi, Fransa karşısında sahaya çıkması halinde bu alanda liderliği ele geçirecek.



Dünya Kupası'nda en fazla süre alan oyuncu 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini. Şu ana kadar 2194 dakika sahada kalan Messi, Fransa finalinde rekora 23 dakika uzaklıkta.



Messi, Dünya Kupası'nda 18 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu. Arjantinli futbolcuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.



35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.



Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.



Mbappe ve Griezmann, gol atarsa tarihe geçecek

Fransız futbolcular Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann, Arjantin karşısında gol atmaları halinde iki Dünya Kupası finalinde bunu başaran 4 futbolcunun yanına isimlerini yazdıracak.



Daha önce Brezilyalı Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Alman Paul Breitner (1974, 1982) ve Fransız Zinedine Zidane (1998, 2006) iki finalde rakip fileleri havalandırmıştı.



Güney Amerika ile Avrupa temsilcileri arasında 11. randevu

Dünya Kupası finallerinde bugüne kadar Güney Amerika ile Avrupa ülkeleri 10 kez karşılaştı. Bu maçların 7'sinde Güney Amerika temsilcileri şampiyonluğa ulaşırken, 3'ünde Avrupa ülkeleri güldü.



Arjantin, 1990 ve 2014'te iki kez Almanya'ya kaybetti. Üçüncü mağlubiyeti ise Brezilya, 1998'te Fransa karşısında aldı.