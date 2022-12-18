2022 Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor: Arjantin Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı saat ve kanal bilgisi

MESSİ'NİN KARİYERİNDEKİ TEK EKSİK KUPA



Kulüp kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kazanmadığı kupa kalmayan 35 yaşındaki Messi'nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva Dünya Kupası.



Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazandı.



Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı.



Messi, Arjantin ile Brezilya 2014'te final gördü ancak Almanya, Götze'nin 113. dakikada attığı golle şampiyon oldu.





MBAPPE, PELE'NİN İZİNDE

Rusya 2018'in finalinde Hırvatistan filelerini havalandırarak Dünya Kupası finalinde Pele'den sonra gol atan en geç futbolcu unvanını elde eden Kylian Mbappe, Brezilyalı efsane gibi üst üste ikinci kupa zaferini yaşamayı hedefliyor.



1958 Dünya Kupası finalinde 17 yaşındaki Pele, İsveç'i 5-2 yendikleri maçta iki gol atmıştı. 1962 Dünya Kupası'nda da Brezilya kadrosunda yer alan Pele, ikinci maçta sakatlanarak turnuvanın kalan bölümünde forma giyemedi.



19 yaşında Rusya 2018'de 7 maçta da forma şansı bulan Mbappe, biri finalde olmak üzere 4 gol attı.



20 Aralık'ta 24 yaşına basacak Fransız yıldız, Katar 2022'de de bütün maçlarda forma giyerken, şu ana kadar 5 gollük performans sergiledi.



Mbappe ve Messi, 2022 Dünya Kupası'nda krallık yarışında zirveyi paylaşıyor.





