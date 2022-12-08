2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Adı transfer gündeminden düşmeyen ve şu ana kadar 5 gol atan Fransız yıldız Mbappe, 23 yaşında üst üste ikinci kupa şampiyonluğu kazanmak motivasyonuyla çok iyi bir turnuva geçiriyor. Karim Benzema'nın yokluğunda üzerindeki baskıyı rekorlar kırarak hafifleten Olivier Giroud da "Horozlar"ın bir başka kozu.

Kyle Walker'ın dönmesiyle savunmada rahatlayan İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate ise şu ana kadar başta Jude Bellingham olmak üzere genç yıldızları Phil Foden ve Bukayo Saka'nın performansından memnun. Kritik dakikalarda sorumluluk alarak takımına alan açan, hızı ve oyun zekasıyla golleri hazırlayan Bellingham, Fransa karşısında İngiltere'nin en güvendiği isimlerden biri olacak.