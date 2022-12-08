2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi

Noppert, "Penaltılara her zaman hazırım. Fakat Messi'nin penaltı kaçırabileceğini önceki maçlarda gördük. O da bizim gibi, o da bir insan. Elbetteki çok iyi bir futbolcu ama onun penaltısını kurtarabileceğimden eminim." diye konuştu.