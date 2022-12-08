2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi

3 sene önce kulüpsüz kaldığında eşinin "Futbolu bırak, polis ol" tavsiyesini dinlemeyen Andries Noppert, yarın Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'nın kalesini koruyacak.
Portakalların 2,03 metre uzunluğundaki dev file bekçisi, uzun seneler alt liglerde geçen kariyerinde 28 yaşında milli takıma ulaşmasını anlatırken duygusal anlar yaşadı.
Noppert bu hikayeyi teknik direktör Louis Van Gaal'e borçlu olduğunu söyledi.
Noppert, kritik maç öncesi verdiği röportajda şöyle konuştu;
"Küçük bir çocukken Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ederdim. Ancak kariyerime baktığınızda bunun imkansız bir rüya olduğunu söylemek zor değil. Fakat savaşmayı bırakmadım ve beni milli takıma çağırmaya cesaret edebilecek tek kişi, Hollanda'nın başına geçti."
Dev kalecinin sıradaki hayali ise çeyrek finalde Lionel Messi'nin penaltısını kurtarmak.
Noppert, "Penaltılara her zaman hazırım. Fakat Messi'nin penaltı kaçırabileceğini önceki maçlarda gördük. O da bizim gibi, o da bir insan. Elbetteki çok iyi bir futbolcu ama onun penaltısını kurtarabileceğimden eminim." diye konuştu.
2022 Dünya Kupası'nda yarın başlayacak çeyrek finallerde, Hollanda ile Arjantin saat 22.00'de son 4 takım arasına kalmak için karşılaşacak.