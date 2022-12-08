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2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi

Dünya Kupası'nın en ilginç hikayelerinden birini, 28 yaşında Hollanda kalesini korumaya başlayan Andries Noppert yazıyor. 3 sene önce kulüp bulamayan ve eşinin "Futbolu bırak, polis ol" tavsiyesini dinlemeyerek hayalinden vazgeçmeyen kalecinin sıradaki hayali ise yarınki çeyrek finalde Lionel Messi'nin penaltısını kurtarmak. İşte Hollanda'nın başarılı kalecisi Andries Noppert'in ilginç hikayesi...

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi - 1

"FUTBOLU BIRAK POLİS OL"

3 sene önce kulüpsüz kaldığında eşinin "Futbolu bırak, polis ol" tavsiyesini dinlemeyen Andries Noppert, yarın Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'nın kalesini koruyacak. 

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi - 2

Portakalların 2,03 metre uzunluğundaki dev file bekçisi, uzun seneler alt liglerde geçen kariyerinde 28 yaşında milli takıma ulaşmasını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi - 3

Noppert bu hikayeyi teknik direktör Louis Van Gaal'e borçlu olduğunu söyledi.

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi - 4

Noppert, kritik maç öncesi verdiği röportajda şöyle konuştu;

"Küçük bir çocukken Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ederdim. Ancak kariyerime baktığınızda bunun imkansız bir rüya olduğunu söylemek zor değil. Fakat savaşmayı bırakmadım ve beni milli takıma çağırmaya cesaret edebilecek tek kişi, Hollanda'nın başına geçti." 

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi - 5

Dev kalecinin sıradaki hayali ise çeyrek finalde Lionel Messi'nin penaltısını kurtarmak.

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi - 6

Noppert, "Penaltılara her zaman hazırım. Fakat Messi'nin penaltı kaçırabileceğini önceki maçlarda gördük. O da bizim gibi, o da bir insan. Elbetteki çok iyi bir futbolcu ama onun penaltısını kurtarabileceğimden eminim." diye konuştu.

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in ilginç hikayesi - 7

2022 Dünya Kupası'nda yarın başlayacak çeyrek finallerde, Hollanda ile Arjantin saat 22.00'de son 4 takım arasına kalmak için karşılaşacak.

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