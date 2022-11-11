 2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nan resmi maç topu "Al Rihla"nın dev boyuttaki versiyonu Beşiktaş Meydanı'nda sergilenmeye başladı.

2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - 1

Dünya Kupası'nın resmi maç topunun 3 metre yüksekliğinde ve 280 kilo ağırlığındaki dev versiyonu, 10 gün boyunca Beşiktaş'ta sergilenecek.

2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - 2

Yolculuk anlamına gelen "Al Rihla" Adidas'ın dünya kupaları için ortaya çıkardığı 14. top olma özelliğini taşıyor.

2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - 3

Net satışlarının yüzde 1'i "Common Goal" hareketine bağışlanan Al Rihla, turnuvanın 92 yıllık tarihinde, dünya çapında yaşamları olumlu yönde etkilemek için fon toplamaya doğrudan katkıda bulunacak ilk Dünya Kupası topu olma özelliğine de sahip.

2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - 4

Vatandaşlar da dev boyuttaki Dünya Kupası topuna büyük ilgi gösteriyor.

2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - 5

Ziyaretçiler, resmi maç topu "Al Rihla" ile bol bol fotoğraf çekiliyor. Dev futbol topu 10 gün boyunca Beşiktaş'ta sergilenecek.

2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - 6
2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - 7
2022 Dünya Kupası'nın resmi topunun dev versiyonu Beşiktaş'ta sergileniyor - 8

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