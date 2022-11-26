2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün programı (26 Kasım 2022)

Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde.

Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı.

D Grubu'nda günün diğer maçında ise Tunus ile Avustralya karşı karşıya gelecek.