2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün programı (21 Kasım 2022)

SENEGAL 3. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002 ve 2018'de olmak üzere 2 kez katıldı.

Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.