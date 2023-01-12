2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.
Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak. Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.
Aday gösterilen isimler şöyle:
Lionel Scaloni - Arjatin Milli Takımı: 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de Lionel Scaloni, milli takımdaki üçüncü kupasını kazanmıştı.
Walid Regragui - Fas Milli Takımı: 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalistlerinden Fas'ın teknik direktörü Walid Regragui, takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale taşımıştı.
Pep Guardiola - Manchester City: Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Manchester City'de Pep Guardiola, Manchester ekibindeki 11. kupasını kazanmıştı.
Didier Deschamps - Fransa Milli Takımı: 2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps, Vittorio Pozzo'nun ardından Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez final oynayan ilk antrenör olmuştu.
Carlo Ancelotti - Real Madrid: 2021/22 sezonunda İspanya La Liga'da Carlo Ancelotti yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Paris'teki finalde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupayı müzesine götürmüştü.
Kadın futbolunda en iyi teknik direktör
Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)
Emma Hayes (Chelsea)
Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)
Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)
Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)
Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)
En iyi erkek kaleci
Alisson Becker (Liverpool)
Yassine Bounou (Sevilla)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Ederson (Manchester City)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
En iyi kadın kaleci
Ann-Katrin Berger (Chelsea)
Mary Earps (Manchester United)
Christiane Endler (Olimpik Lyon)
Merle Frohms (Wolfsburg)
Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)
Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)
En iyi gol
Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet
En iyi taraftar
Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan), Arjantin Milli Takımı, Japonya Milli Takımı