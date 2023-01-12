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2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 1

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 2

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak. Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

Aday gösterilen isimler şöyle:

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 3

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU ADAYLARI

JULIAN ALVAREZ (Manchester City)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 4

MUHAMMED SALAH (Liverpool)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 5

LUKA MODRIC (Real Madrid)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 6

KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 7

SADIO MANE (Bayern Münih)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 8

ROBERT LEWANDOWSKI (Barcelona)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 9

VINICIUS JR. (Real Madrid)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 10

ACHRAF HAKIMI (Paris Saint-Germain)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 11

ERLING HAALAND (Manchester City)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 12

KEVIN DE BRUYNE (Manchester City)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 13

KARIM BENZEMA (Real Madrid)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 14

JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 15

NEYMAR (Paris Saint-Germain)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 16

LIONEL MESSI (Paris Saint-Germain)

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 17

YILIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Lionel Scaloni - Arjatin Milli Takımı: 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de Lionel Scaloni, milli takımdaki üçüncü kupasını kazanmıştı.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 18

Walid Regragui - Fas Milli Takımı: 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalistlerinden Fas'ın teknik direktörü Walid Regragui, takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale taşımıştı.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 19

Pep Guardiola - Manchester City: Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Manchester City'de Pep Guardiola, Manchester ekibindeki 11. kupasını kazanmıştı.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 20

Didier Deschamps - Fransa Milli Takımı: 2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps, Vittorio Pozzo'nun ardından Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez final oynayan ilk antrenör olmuştu.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 21

Carlo Ancelotti - Real Madrid: 2021/22 sezonunda İspanya La Liga'da Carlo Ancelotti yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Paris'teki finalde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupayı müzesine götürmüştü.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı - 22

DİĞER KATEGORİLERDEKİ ADAYLAR ŞÖYLE

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör
Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)

Emma Hayes (Chelsea)

Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)

Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)

Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)

Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

En iyi kadın kaleci

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Olimpik Lyon)

Merle Frohms (Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)

En iyi gol

Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet

En iyi taraftar

Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan), Arjantin Milli Takımı, Japonya Milli Takımı

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