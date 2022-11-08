2022 Katar Dünya Kupası bu stadyumlarda oynanacak

ULUSLARARASI HALİFE STADI

1976 yılında yapılan Katar spor tarihinin simge yapısı Uluslararası Halife Stadı, 2011'de Asya Kupası finali, 2019'da Dünya Atletizm Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başta olmak üzere çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.