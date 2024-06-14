2023-2024 Sezonu TFF Fair Play Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

1. LİG 2023 - 2024 SEZONU DEĞERLENDİRMESİ

1. Lig 2023 - 2024 Sezonu En Centilmen Futbolcusu: Bülent Cevahir - Sakaryaspor

Gerekçe: Profesyonel kariyerinde 335 maçı geride bırakan defans oyuncusu Bülent Cevahir'in, profesyonel futbol kariyerinde hiç kırmızı kartı bulunmuyor. Bunun yanı sıra kart görme oranının da benzer pozisyondaki meslektaşlarından çok daha düşük olduğu görülüyor. Savunma oyuncusu olarak, daha yüksek faul ve kart riski bulunan bir alanda görev yapmasına rağmen, 2023-24 sezonunu sadece 1 sarı kart görerek tamamlamış, elde ettiği bu başarı dikkati çekici bulunmuştur. Diğer yandan mesleğine, rakiplerine ve futbolun diğer paydaşlarına karşı gösterdiği saygı ve örnek davranışları nedeni ile "Trendyol 1. Lig 2023-24 Sezonunun En Centilmen Futbolcusu" olarak ödüle layık bulunmuştur.

1. Lig 2023 - 2024 Sezonu En Centilmen Takımı: Göztepe

Gerekçe: Göztepe, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunu, takım olarak doğrudan kırmızı kart görmeden, ikinci sarıdan gördüğü tek kırmızı kartla tamamlayan tek takım olmuştur. Bunun yanı sıra maç başına 1,88 sarı kart ortalaması ile ligin en az sarı kart gören takımlarından biridir. Sezon boyunca iddialı bir şekilde mücadele veren ve Süper Lig'e çıkma başarısı bir takımın, sportif başarıyı amaçlarken zorlu mücadele koşullarında ve kazanma baskısı altında dahi Fair Play değerlerini ve centilmenliği elden bırakmayarak en iyi kart istatistiklerine sahip olması Kurulumuzca takdirle karşılanmış ve Göztepe "Trendyol 1. Lig 2023 - 2024 sezonunun En Centilmen Takımı" ödülüne layık görülmüştür.

1. Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Teknik Direktörü: Stanimir Stoilov - Göztepe

Gerekçe: Göztepe ile Süper Lig'e yükselirken, sözleri, davranışları ve vizyonu ile ülke futbolumuza ve marka değerine katkı sağlayan yaklaşımları, maç önü ve sonunda rakiplerine, rakiplerinin emeğine, hakemlere, futbol ailesine ve futbolun diğer paydaşlarına saygılı açıklamaları, oyuncuları üzerinde güven ve saygı uyandıran oyun odaklı centilmen duruşu ve örnek davranışları yanında gerektiğinde kendi objektif özeleştirisini yapabilmesi, daha iyi oynadığı için rakibini içtenlikle tebrik etmesi, skordan bağımsız olarak saha kenar duruşunu bozmadan oyunda kalması gibi Fair Play değerleri ile bire bir örtüşen eylem, davranış ve kişiliğinden dolayı Stanimir Stoilov "2023-2024 sezonunun Trendyol 1. Lig En Centilmen Teknik Direktörü" olarak ödüle layık görülmüştür.

2023 - 2024 SEZONU SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

BAŞAKŞEHİR SPOR KULÜBÜ: AİLE TRİBÜNÜ

GÖZTEPE SPOR VE EĞİTİM VAKFI: ŞEHRİMİN TAKIMI

1461 TRABZON FK: UMUT

Gerekçe ve açıklamalar:

Başakşehir Spor Kulübü - Aile Tribünü

Başakşehir "Aile Tribünü" projesi, RAMS Başakşehir FK'nin Başakşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğü sosyal bir inovasyon projesidir. Dünya'da ilk kez bir stadyumda, sahayı gören şekilde bir çocuk parkı ve eğlence alanı inşa edilmiştir. Proje sadece maça katılım aktivitesinden oluşmamaktadır. Maç günlerinde, her iç saha maçı öncesi takımın bir oyuncu ile halka açık bir söyleşi ve fan zone aktiviteleri ile maça katılımı içermektedir. Maç günlerinin dışında çevre okullar için stadyum ve antrenman ziyaretleri organize edilirken, futbolcu, teknik ekip ve idari ekiplerle çevredeki okullara da ziyaretler gerçekleştirilerek Başakşehir semti ile kulüp arasında aidiyet ve duygusal bağın oluşmasına çalışılmaktadır.

Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı - Şehrimin Takımı

Göztepe Spor Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde, Göztepe Spor Kulübü ve gönüllerin iş birliği ile "Şehrimin Takımı" projesi hayata geçirilmiş, çocuklar için uygun olan takvimlerde, futbol ile birlikte diğer spor branşlarını kapsayacak şekilde sezon boyunca devam etmiş, binlerce çocuğumuz sporla aktiviteleri ile buluşturulmuştur. Proje; çeşitli sosyal, ekonomik ve önyargı gibi sorunlardan ötürü spor karşılaşmalarına katılamayan, özellikle ilkokul ve ortaokul yaşlarındaki öğrencilerini sporla buluşturmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, belirlenen bölgelerdeki çocuklarımıza ulaşılmış, onların hayatlarına sosyal açıdan dokunulması, sporun birleştirici gücü ile kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Kağıt bilet uygulamasının geçerli olduğu Göztepe - 1461 Trabzon FK karşılaşmasında bu öğrencileri kabul etmenin mümkün olmasıyla Gürsel Aksel Stadyumu, 6 Aralık 2023 günü çok özel bir güne tanıklık edilerek 2500 adet çanta hazırlanarak içlerine kumanya, sticker ve bileklikler konmuş, çocuklarımız, Gürsel Aksel Stadı'nın Doğu tribününde misafir edilmişlerdir.

1461 Trabzon FK - Umut

Proje ile maddi imkânları kısıtlı olan futbolcuların; eğitimlerine destek sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğini artırılması, takım ve dayanışma ruhu ve liderlik becerileri gelişmiş ve gelecekte topluma daha faydalı bireyler olmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla kulüp kaynaklarından ayrılan bütçe ile ücretsiz test kitapları, ders notları ve diğer eğitim materyalleri temin edilmiş, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmiş, sosyal becerileri geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak amacıyla kültürel geziler, tiyatro, sinema etkinlikleri düzenlenmiştir.