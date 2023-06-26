2023 Türkiye Süper Kupası finali ne zaman? TFF Süper Kupa finali için geri sayım
Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin olmuştu. 61. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Tüm gözler şimdi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihinde. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'ye gönül verenlerin gözü şimdi Süper Kupa finalinde. Hem Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray hem de Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Fenerbahe, Süper Kupa finalinde kazanmak adına ter dökecek. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hakkında en son gelişmeler...