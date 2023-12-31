2023 yılında sporda neler oldu?

FİLENİN SULTANLARI 3 KUPA KAZANDI

Türk voleybolu, bu yıl tarihi günlerini yaşadı. Milli takım düzeyinde hem kadınlar hem de erkeklerde birçok başarı kazanıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk olarak FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu ve ilk kez bu kupayı kazandı.

Milliler, daha sonra 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde de Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve tarihinde yine ilk kez bu kupaya uzandı.

2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın da sahibi oldu.

Filenin Sultanları bu başarılarıyla dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi.