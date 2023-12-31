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2023 yılında sporda neler oldu?

2023 yılı, birbirinden renkli, coşkulu spor organizasyonlarına sahne oldu. Birçok spor dalında başarılı bir yıl geçerken, amatör branşlarda alınan madalyalar seneye damga vurdu. İşte 2023 yılında yaşanan spor olayları...

2023 yılında sporda neler oldu? - 1

GALATASARAY 23. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

2022-2023 sezonunda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan ve yaptığı transferlerle dikkat çeken bir kadro oluşturan Galatasaray, sezon başında inişli çıkışlı grafik sergiledi.

Ligde 12. haftada Fatih Karagümrük maçıyla birlikte galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu süreçte ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi de mağlup ederek 14 maç üst üste kazandı.

Sarı-kırmızılılar, bu performansla ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

30 Mayıs’ta MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 4 yıl sonra sezonu zirvede tamamladı.

Aslan 88 puan toplarken, ikinci Fenerbahçe 80, Beşiktaş da 78 puanla sezonu üçüncü sırada bitirdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

2023 yılında sporda neler oldu? - 2

FENERBAHÇE, 10 YIL SONRA TÜRKİYE KUPASI’NI KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası finali, yarı finallerde Sivasspor’u eleyen Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü’nü eleyen Başakşehir arasında oynandı.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda yapılan finalde sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi’nin ilk yarıda attığı 2 golle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunun ardından 10 yıl sonra bu organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 3

SÜPER KUPA OYNANMADI

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşılaşacaktı.

Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi daha sonra Türkiye'ye döndü.

2023 yılında sporda neler oldu? - 4

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ ALDI

Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi A Milli Futbol Takımı, elemelerde D Grubu’nda; Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile mücadele etti.

Grupta tek yenilgisini Hırvatistan karşısında alan ay-yıldızlılar, grubu 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanla lider olarak tamamladı.

Dünya üçüncüsü Hırvatistan ile 12 Ekim’de oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan milliler, 3 gün sonra da evinde Letonya’yı mağlup etti ve finallere gitmeye hak kazandı.

Son karşılaşmada Galler deplasmanında alınan beraberlik, tarihte ilk kez eleme grubunu lider bitirmeyi sağladı.

EURO 2024 GRUBU BELLİ OLDU

EURO 2024’e ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda 2 Aralık’ta grup kuraları için tören düzenlendi.

Kura çekimine 2. torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, F Grubu’nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla eşleşti.

2023 yılında sporda neler oldu? - 5

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NDA MONTELLA DÖNEMİ

A Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz ile başlarken, grubun 5. maçında Ermenistan ile alınan beraberlik ve 4 gün sonra Japonya ile oynanan hazırlık maçındaki mağlubiyet, teknik adam değişikliğine neden oldu. Kuntz ile 20 Eylül’de yolların ayrıldığı açıklandı.

Federasyon, kısa süre sonra takımın başına İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın getirildiğini duyurdu.

Ay-yıldızlılar, Montella döneminde 3 maçta 7 puan toplarken, özel maçta Almanya’yı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 6

DEPREM SONRASI SPOR ORGANİZASYONLARI ERTELENDİ

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, ülke genelinde birçok sektörü etkilerken, spor organizasyonları da askıya alındı.

Süper Lig’in 2022-2023 sezonu 23. haftası da deprem haftasına denk gelince, ertelenen 3 maç 20 gün sonra oynandı. Depremin yaşandığı gün dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

3 büyük kulüp başta olmak üzere spor kulüpleri depremden etkilenen şehirlere yardım seferberliği düzenledi.

Taraftarlarına çağrıda bulunan kulüpler, stadyumlarda toplanan yardım malzemelerini bölgeye gönderdi.

Bakanlık ve federasyonun aldığı kararla tekrar başlatılan spor organizasyonlarında müsabakalar öncesi seremonide depremde hayatını kaybedenler anılırken, tribünlerde de pankartlarla birlik - beraberlik mesajları verildi. Başta Türkiye’de olmak üzere yurt dışında da geliri deprem bölgesine bağışlanan özel karşılaşmalar düzenlendi.

2023 yılında sporda neler oldu? - 7

HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK LİGDEN ÇEKİLDİ

Depremden etkilenen şehirlerin takımları Hatayspor, Gaziantep FK, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ligden çekildi.

Süper Lig’de Hatayspor, Gaziantep FK ile 1. Lig’de Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un hakları saklı kalarak oynanan müsabakalar 3-0 aleyhine sonuçlandı.

TFF'nin aldığı karar sonrası bir sonraki sezon ise takımlar bulundukları ligde mücadele etmeye devam etti.

Hatayspor ve Gaziantep FK’da birçok futbolcu, devre arasında diğer takımlara kiralık olarak transfer oldu. Bu takımlardan transfer edilen futbolcular için de TFF kararıyla yerli statüsünde oynama izni verildi.

2023 yılında sporda neler oldu? - 8

FARUK KOCA, HALİL UMUT MELER’E SALDIRDI

2023 yılının son günlerinde Türk futbolunda sahalarda istenmeyen bir olay yaşandı.

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından söz konusu dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Yaşanan bu olayın ardından dünyanın her yerinden Meler’e destek mesajları gelirken, Faruk Koca da tutuklandı. Koca, ayrıca başkanlıktan da istifa etti.

Yaşanan olayın ardından hakemler maça çıkmazken, liglere 1 hafta ara verildi. Faruk Koca ise 27 Aralık’ta tahliye edildi.

2023 yılında sporda neler oldu? - 9

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken, müsabaka tamamlanamadı.

Bordo-mavililerin 2. golü öncesinde faul olduğu gerekçesiyle itirazlarını sürdüren ev sahibinde Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi.

Yapılan görüşmeler sonrası takımlar soyunma odasına giderken, hakem Ali Şansalan da müsabakayı tatil etti.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi.

2023 yılında sporda neler oldu? - 10

FUTBOLDA ÜLKE PUANI YÜKSELİŞTE

Türk takımları, UEFA organizasyonlarında aldıkları başarılı sonuçlarla ülke puanına da önemli katkı verdi.

Ülke puanı klasmanında uzun süre 10 ile 12. basamaklarda yer alan Türkiye, 2021-2022 sezonunda 20. sıraya kadar gerilemişti.

2023 yılında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor ve Başakşehir’in elde ettiği başarılı sonuçlar, Türkiye’yi yeniden üst sıralara taşıdı. Türkiye, sıralamada 9. sırada bulunuyor.

2023 yılında sporda neler oldu? - 11

MEHMET BÜYÜKEKŞİ, 4 YIL DAHA TFF BAŞKANI

Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi, 191 delegenin oy kullandığı, tek aday olarak girdiği seçimde 169 oy alarak yeniden TFF Başkanı seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, tüm faaliyetlerinden dolayı da oy çokluğuyla ibra edildi.

2023 yılında sporda neler oldu? - 12

BEŞİKTAŞ’IN YENİ BAŞKANI HASAN ARAT

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlıların 35. başkanı Hasan Arat oldu.

21 sandığın tümünde rakibi Serdal Adalı’dan daha fazla oy alan Arat, toplam 7 bin 271 oy ile Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu. Serdal Adalı ise 4 bin 557 oyda kaldı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 13

ARDA GÜLER, REAL MADRİD’E TRANSFER OLDU

Fenerbahçe forması altında performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Arda Güler’i transfer etmek için dünya devleri sıraya girdi.

18 yaşındaki futbolcu, 7 Temmuz’da 20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu.

2023 yılında sporda neler oldu? - 14

FATİH TERİM, PANATHINAIKOS'TA

Yılın son günlerinde Teknik Direktör Fatih Terim’in yeni takımı da belli oldu. Terim, Yunan ekibi Panathinaikos’un başına geçti.

Panathinaikos, deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 15

FENERBAHÇE, KADIN BASKETBOLUNDA KUPALARI TOPLADI

Fenerbahçe, kadın basketbolunda başarılı bir sezon geçirdi. Sarı-lacivertliler, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Euroleague ve Kadınlar Süper Kupa’da şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe, ligde final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 3-0’la geçerken, 17. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Kanarya, Euroleague finalinde yine ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni yenerek ilk kez kupa kaldırdı.

Sarı-lacivertliler, Kadınlar FIBA Süper Kupa'da da ASVEL’i yenerek şampiyonluk kazandı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 16

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ İSTANBUL’DA MANCHESTER CİTY KAZANDI

İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı ve kupayı kazandı.

Tarihinde ikinci kez final oynama başarısı gösteren İngiliz ekibi, bu organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

2005 yılında Liverpool'un, Milan'ı eleyerek ulaştığı şampiyonluğun ardından Atatürk Olimpiyat Stadyumu da ikinci kez bu organizasyona ev sahipliği yaptı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 17

METE GAZOZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Dünya Okçuluk Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Turnuvada Türkiye’yi temsil eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-4 mağlup eden Gazoz, altın madalyayı boynuna taktı. Dünya 1 numarası olan 24 yaşındaki milli okçu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası da elde etti. Gazoz bu başarılarıyla Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından klasik yay kategorisinde 2023 yılının en iyi okçusu seçildi.

2023 yılında sporda neler oldu? - 18

FİLENİN SULTANLARI 3 KUPA KAZANDI

Türk voleybolu, bu yıl tarihi günlerini yaşadı. Milli takım düzeyinde hem kadınlar hem de erkeklerde birçok başarı kazanıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk olarak FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu ve ilk kez bu kupayı kazandı.

Milliler, daha sonra 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde de Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve tarihinde yine ilk kez bu kupaya uzandı.

2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın da sahibi oldu.

Filenin Sultanları bu başarılarıyla dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi.

2023 yılında sporda neler oldu? - 19

ERKEKLERDE ŞAMPİYON EFES OLDU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, P. Karşıyaka’yı 82-78, 85-68 ve 83-74'lük skorlarla mağlup eden A. Efes, 3-0’lık üstün tamamladığı serinin ardından şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılar, 16. kez kupayı müzesine götürdü.

2023 yılında sporda neler oldu? - 20

KADIN FUTBOLUNDA ŞAMPİYON FOMGET

2022-2023 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, ligde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 21

LİGDE KADINLAR VOLEYBOLDA ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Sultanlar Ligi final etabında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler seriyi 3-0 ile geçerek sezonu şampiyon tamamladı. Fenerbahçe bu sonuçla, ligde 6. kez şampiyonluk kazandı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 22

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ ECZACIBAŞI DYNAVİT

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile V. Bank ile mücadele etti. Son sete giden müsabakayı Eczacıbaşı 3-2 kazandı. Turuncu-beyazlılar, tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ise V. Bank, Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.

2023 yılında sporda neler oldu? - 23

KIRKPINAR’DA ŞAMPİYON YUSUF CAN ZEYBEK

Edirne’de düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bu yıl 14 boyda 53’ü başpehlivan olmak üzere 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı.

Başpehlivanlık müsabakaları finalinde İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. 40 dakikalık normal sürede yenişemeyen pehlivanlar için ‘altın puan’ bölümüne geçilirken, İsmail Balaban’ı yenen Yusuf Can Zeybek ilk kez başpehlivan oldu.

2023 yılında sporda neler oldu? - 24

97. GAZİ KOŞUSU’NU URFA ASLANI KAZANDI

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 97. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı.

Yaklaşık 40 bin yarışseverin izlediği, 2 bin 400 metre çim pistte koşulan yarışta 22 safkan mücadele etti.

Gazi Koşusu’nu Mehmet Kaya’nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı isimli safkan, 2.30.35’lik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Mehmet Kaya, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu’nu kazandı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 25

SEVİLLA, 7. KEZ AVRUPA LİGİ’NDE ŞAMPİYON

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Puskas Arena’da karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 eşitlikle biten müsabakada Sevilla, seri penaltı atışları sonunda rakibine üstünlük sağlayarak kupayı 7. kez müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi’nde 7 kez final oynayan İspanyol ekibi, hepsinde de kupa sevinci yaşamayı başardı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 26

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU WEST HAM

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalya ekibi Fiorentina ile İngiliz temsilcisi West Ham United, Çekya’nın Başkent’ti Prag’daki Eden Arena’da mücadele etti. İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı müsabakayı West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen’ın kaydettiği golle 2-1 kazandı ve bu yıl ikincisi düzenlenen kupayı müzesine götüren takım oldu.

2023 yılında sporda neler oldu? - 27

45. İSTANBUL MARATONU’NDA 45 BİN KİŞİ KOŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İş Bankası İstanbul Maratonu’nda heyecan 45. kez yaşandı.

Erkekler kategorisinde 2:10.35 derecesiyle Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazanırken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2.27.09’luk derecesiyle birinci oldu.

2023 yılında sporda neler oldu? - 28

NBA'DE DENVER NUGGETS ŞAMPİYON OLDU

NBA finalinde Denver Nuggets ile Miami Heat karşı karşıya geldi. Final serisini 4-1 yapan Denver, 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. NBA'de 47. sezonunu geçiren Denver, ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Denver'in yıldız oyuncusu Nikola Jokic de finallerin en değerli oyuncusu ödülünün (MVP) sahibi oldu.

2023 yılında sporda neler oldu? - 29

REAL MADRİD EUROLEAGUE’İ KAZANDI

THY Euroleague Final-Four finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Maçın bitimine 3.1 saniye kala Sergio Llull’un basketi ile öne geçen Madrid, maçı 79-78 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, bu galibiyetle Euroleague’deki 11. şampiyonluğunu kazandı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 30

KADINLARDA KAZANAN BELÇİKA

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Arena Stozice'de yapılan 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika ile İspanya karşılaştı. Belçika müsabakayı 64-58 kazanarak tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Belçika'da Emma Meesseman, turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

2023 yılında sporda neler oldu? - 31

FORMULA 1’DE ŞAMPİYON MAX VERSTAPPEN

Formula 1'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonayı açık ara önde götüren Hollandalı sürücü, 2021 ve 2022 yıllarından sonra üst üste 3. kez şampiyon oldu.

2023 yılında sporda neler oldu? - 32

FRANSA AÇIK’TA ŞAMPİYON NOVAK DJOKOVİC

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Roland Garros'da (Fransa Açık) şampiyon Sırp raket Novak Djokovic oldu.

Djokovic, finalde Norveçli Casper Ruud’u 3-0 ile geçti. Sırp raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 33

WİMBLEDON ERKEKLERDE CARLOS ALCARAZ, KADINLARDA MARKETA VONDROUSOVA

Sezonun 3. grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi. Alcaraz, Sırp tenisçiyi 3-2 yendi ve ilk şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuvanın tek kadınlar finalinde ise Tunuslu raket Ons Jabeur'ü 2-0 ile geçen Çek raket Marketa Vondrousova şampiyon oldu.

24 yaşındaki sporcu, rakibini 6-4, 6-4'lük setler sonunda 2-0'la yenerek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

2023 yılında sporda neler oldu? - 34

FİLENİN EFELERİ'NDEN DUBLE

A Milli Erkek Voleybol Takımı da FIVB Challenger Kupası’nda final maçında Katar’ı 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Filenin Efeleri, bu sonuçla tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'da yapılan 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyonluk kazandı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 35

MİLLİ GÜREŞÇİLERDEN DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA 7 MADALYA

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türk güreşçiler 2’si altın toplam 7 madalya elde ederken, 6 milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat kotası aldı. 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 87 kiloda Ali Cengiz altın madalya; 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 125 kiloda Taha Akgül, 72 kiloda Selçuk Can ve 63 kiloda Enes Başar bronz madalya kazandı.
Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.
Milli güreşçilerden Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan Yavuz, Ali Cengiz ve Rıza Kayaalp, olimpiyat kotası almaya hak kazandı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 36

KADINLAR DÜNYA KUPASI’NDA ŞAMPİYON İSPANYA

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğinde 20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında yapılan 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın finali İspanya ile İngiltere arasında oynandı. Avustralya Stadyumu’ndaki finali 1-0’lık sonuçla kazanan İspanya şampiyon oldu. Dünya Kupası'nı kazanan İspanyollar, tarihinde ilk kez bu sevinci yaşadı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 37

BASKETBOLDA DÜNYA ŞAMPİYONU ALMANYA

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası’nda final karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında Mall of Asia Arena'da oynandı.

Almanya, parkeden 83-77’lik skorla galip ayrıldı ve bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nı kazandı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 38
2023 yılında sporda neler oldu? - 39

GREKOROMEN MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Mili Takımı, takım halinde şampiyon, kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü oldu. Grekoromen Güreş Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak topladığı 155 puanla takım halinde Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, grekoromen stil, serbest stil ve kadınlarda topladığı 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalya ile turnuvaya damgasını vurdu.

Hırvatistan'da 9 milli güreşçi finalde mücadele ederken; Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Yasemin Adar Yiğit, Rıza Kayaalp, Adem Burak Uzun ve Burhan Akbudak, altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp 12, Taha Akgül 10, Yasemin Yiğit Adar 6. kez Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 40

BALLON D’OR ÖDÜLÜ MESSİ’NİN

2023 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi Arjantinli yıldız Lionel Messi oldu. 36 yaşındaki futbolcu, 2022 Dünya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluğun ardından, bu ödüle kariyerinde 8. kez ulaştı.

Arjantinli futbolcu, daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başarmıştı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 41

ERKEKLERDE KAZANAN ZİRAAT BANKKART

Efeler Ligi final serisinde ise Ziraat Bankkart ile Halkbank karşılaştı. Ziraat Bankkart rakibini 3-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüslerken, tarihindeki 2. şampiyonluğu elde etti.

2023 yılında sporda neler oldu? - 42

HAKAN REÇBER VE NAFİA KUŞ, ALTIN MADALYA KAZANDI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Crystall Holl’de düzenlenen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda, milli tekvandocu Hakan Reçber ve Nafia Kuş, altın madalya kazandı. Turnuvada erkekler 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, finalde Tayland’dan Banlung Tubtimdang’i 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 63 kiloda mücadele eden Nafia Kuş da finalde Özbekistan’dan Svetlana Osipova’yı da 2-1’le geçerek altın madalya aldı.

2023 yılında sporda neler oldu? - 43

BUSENAZ SÜRMENELİ VE BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NDAN ALTIN MADALYA

3. Avrupa Oyunları’nda milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu başarıları burada da sürdürdü. 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, finalde Belçikalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu da finalde Fransız rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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