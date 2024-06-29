2024-2025 sezon başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruyla birlikte Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Galatasaray'ın şampiyon olarak 2023-2024 sezonunu kapatmasının ardından şimdi de gelecek sezonun tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon bitirirken Fenerbahçe ikinci sırada Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş ise Avrupa Ligi’nde yer alacak. Öte yandan Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihi...