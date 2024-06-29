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2024-2025 sezon başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruyla birlikte Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Galatasaray'ın şampiyon olarak 2023-2024 sezonunu kapatmasının ardından şimdi de gelecek sezonun tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor?

2024-2025 sezon başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? - 1

Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon bitirirken Fenerbahçe ikinci sırada Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş ise Avrupa Ligi’nde yer alacak. Öte yandan Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihi...

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2024-2025 sezon başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? - 2

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

2024-2025 sezon başlangıç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? - 3

TFF SEZON PLANLAMALARINI AÇIKLADI

TFF Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirlemişti.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

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