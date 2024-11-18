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2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada!

2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu. 3. Lig takımlarından Bursaspor taraftarıyla sezona damga vurdu. Yeşil beyazlılar ikinci sırada yer aldı. Peki zirvede kim var, dört büyüklerin seyirci sayıları kaç? İşte ayrıntılar ve dört büyük takım Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un seyirci sayıları...

2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada! - 1

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2024-2025 sezonunda 6 maçta yeşil-beyazlı takımı stadyumda destekleyen toplam 240 bin 865 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci ekip oldu.

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2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada! - 2

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları geride bırakan Bursaspor, hem yenilmezliğiyle hem de seyircisiyle milli ara öncesi döneme damgasını vurdu.

2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada! - 3

Sıralamanın birincisi 309 bin 466 seyirci ile Galatasaray yer aldı.

2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada! - 4

Fenerbahçe 200 bin 933 kişi ile üçüncü sıraya yerleşti.

2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada! - 5

Beşiktaş 172 bin 897 kişi ile dördüncü oldu.

2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada! - 6

Sahada bu sezon istenen sonuçları alamayan Trabzonspor 124 bin 450 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada! - 7

Samsunspor 123 bin 437 kişi ile altıncı, Konyaspor 89 bin 490 kişi ile yedinci, Göztepe 85 bin 743 ile sekizinci ve Kocaelispor 76 bin 152 kişi ile dokuzunda oldu.

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