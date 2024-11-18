2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu: 3. Lig ekibi ikinci sırada!
2024-2025 sezonunda en çok seyircisi olan takımlar belli oldu. 3. Lig takımlarından Bursaspor taraftarıyla sezona damga vurdu. Yeşil beyazlılar ikinci sırada yer aldı. Peki zirvede kim var, dört büyüklerin seyirci sayıları kaç? İşte ayrıntılar ve dört büyük takım Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un seyirci sayıları...
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2024-2025 sezonunda 6 maçta yeşil-beyazlı takımı stadyumda destekleyen toplam 240 bin 865 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci ekip oldu.