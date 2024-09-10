2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Profesyonel futbol kulüpleri, yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlayarak yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde, birçok kulüp, eksik kadroları için oyuncularla masaya oturarak el sıkıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) açıklamış olduğu tarihlerde transfer dönemi kapanacak. İşte, 2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi...