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2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun başlamasının ardından, kulüplerin eksik kadroları için devam ettirdiği yaz transfer sezonu gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon maçlarını takip eden futbolseverler bir yandan da yaz transfer döneminin ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?

2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? - 1

Profesyonel futbol kulüpleri, yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlayarak yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde, birçok kulüp, eksik kadroları için oyuncularla masaya oturarak el sıkıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) açıklamış olduğu tarihlerde transfer dönemi kapanacak. İşte, 2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi...

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2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? - 2

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer dönemi, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? - 3

BU ÜLKELERDE TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR


Avrupa’nın 5 büyük liginde transfer sezonu 30 Ağustos’ta sona erdi.

Premier Lig, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga’da transfer tahtası kapandı.

9 Eylül pazartesi günü Katar ve İsviçre’de transfer dönemi tamamlanırken Yunanistan, Rusya, Sırbistan ve Türkiye’de transfer sezonu devam ediyor.

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