2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun başlamasının ardından, kulüplerin eksik kadroları için devam ettirdiği yaz transfer sezonu gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon maçlarını takip eden futbolseverler bir yandan da yaz transfer döneminin ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
Profesyonel futbol kulüpleri, yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlayarak yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde, birçok kulüp, eksik kadroları için oyuncularla masaya oturarak el sıkıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) açıklamış olduğu tarihlerde transfer dönemi kapanacak. İşte, 2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi...