2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve elendi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Yeni sezonda farklı formatta olacak olan UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe direkt olarak gruplardan dahil olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe direkt gruplardan katılacak. İşte, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi...