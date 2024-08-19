2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe direkt gruplardan katılacak. İşte, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi...