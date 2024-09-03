2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek? UEFA isim listesi için verilen süre doluyor

KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

UEFA kadro bildirimi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar tarafından en geç, Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar yapılabilecek.