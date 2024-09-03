2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek? UEFA isim listesi için verilen süre doluyor
Türkiye’de transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala gözler UEFA’ya teslim edilecek kadrolara çevrildi. Avrupa Ligi’nde forma giyecek oyuncuların listesi için verilen süre kısa bir süre sonra dolacak. Peki, 2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek?
UEFA isim listesi teslim tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı..UEFA isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihleri, milliyetleri ve diğer temel bilgiler yer alacak. UEFA kadro bildirimi yapan ekipler kış transfer dönemine kadar değişiklik yapamayacak.