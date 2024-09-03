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2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek? UEFA isim listesi için verilen süre doluyor

Türkiye’de transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala gözler UEFA’ya teslim edilecek kadrolara çevrildi. Avrupa Ligi’nde forma giyecek oyuncuların listesi için verilen süre kısa bir süre sonra dolacak. Peki, 2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek?

2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek? UEFA isim listesi için verilen süre doluyor - 1

UEFA isim listesi teslim tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı..UEFA isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihleri, milliyetleri ve diğer temel bilgiler yer alacak. UEFA kadro bildirimi yapan ekipler kış transfer dönemine kadar değişiklik yapamayacak.

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2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek? UEFA isim listesi için verilen süre doluyor - 2

KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

UEFA kadro bildirimi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar tarafından en geç, Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar yapılabilecek.

2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek? UEFA isim listesi için verilen süre doluyor - 3

TÜRKİYE 2024 2025 SEZONUNDA AVRUPA'DA 5 TAKIMLA YER ALACAK

Futbolda Türkiye'yi 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın yanı sıra, ligi 2. sırada bitiren ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

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