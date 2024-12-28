2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği organizasyonda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.



Ankara'da yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi.