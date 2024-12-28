2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları
2024 yılı, birbirinden renkli, coşkulu ve üzücü spor organizasyonlarına sahne oldu. Birçok spor dalında başarılar, sevinçler yaşanırken bunların yanında hayatını kaybedenler de oldu. İşte ayrıntılar ve 2024 yılında yaşanan spor olayları...
1974'te futbolcu, 1990'da teknik direktör olarak FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Kaiser lakaplı Beckenbauer, 78 yaşında yaşamını yitirdi.
FIFA Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isim olan Mario Zagallo 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.