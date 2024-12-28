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2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları

2024 yılı, birbirinden renkli, coşkulu ve üzücü spor organizasyonlarına sahne oldu. Birçok spor dalında başarılar, sevinçler yaşanırken bunların yanında hayatını kaybedenler de oldu. İşte ayrıntılar ve 2024 yılında yaşanan spor olayları...

2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 1

1974'te futbolcu, 1990'da teknik direktör olarak FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Kaiser lakaplı Beckenbauer, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

FIFA Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isim olan Mario Zagallo 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.


SPOR&SKOR HABERLERİ

2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 2

Alman kulübü Bayern Münih'in 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2024 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren İspanyol motosiklet sürücüsü Carles Falcon, yaşamını yitirdi.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 3

Doping testi pozitif çıkan İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, 4 yıl men cezası aldı.

Arda Güler, La Liga'da Real Madrid-Celta Vigo karşılaşmasında Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 4

LeBron James, NBA tarihinde 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içi karıştı. Taraftarların sahaya girmesi sonrası yaşanan olaylara ilişkin 12 kişi gözaltına alındı. Olaylar sonrasında PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 5

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı ve kupa Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla Galatasaray'a verildi.

Voleybol erkeklerde Halkbank, kadınlarda ise Fenerbahçe Opet lig şampiyonluğuna uzandı.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 6

Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş kazandı.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 7

Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 8

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, Aziz Yıldırım'la girdiği yarışta 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final mücadelesini kazanan Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 9

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği organizasyonda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ankara'da yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi.

2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 10

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni yapıldı. Törende Türkiye'nin bayrağını milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı. Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya getiren atıştaki duruşuyla dünyanın gündemine girdi.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 11

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Galatasaray, dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen'i İtalya'nın Napoli takımından kiraladı.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 12

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonu pilotlar klasmanında zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonda ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunda Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunda ise Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 13

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı.

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldı duyuruldu.


2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 14

Ardından Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 15

Tenisin efsane isimlerinden İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara veda etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi.

2024 böyle geçti: Yıla damga vuran spor olayları - 16

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan, hayatını kaybetti.

Basketbol 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

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