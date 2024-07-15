2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin

Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısında Kolombiya, iyi mücadele etmesine ve birçok istatistikte daha üstün taraf olmasına rağmen soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı.