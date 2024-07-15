2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin
Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Copa America'nın sahibi olan Arjantinli oyuncular maç sonu kutlama yaptı.
Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvanın finalinde son 61 müsabakada 2 kez mağlup olan Arjantin ile 28 maçtır yenilmeyen Kolombiya karşı karşıya geldi.