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2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında, Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosu ve maç programı açıklandı. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı nasıl olacak?

2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu - 1

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı gün kaldı. 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

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2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu - 2

.Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Yaz Olimpiyatları'nda 29 branşa ek; breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu - 3

SPORCULAR EYFEL KULESİ'NDEN BİR PARÇAYI GÖĞSÜNDE TAŞIYACAK

Olipiyatlarda madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek.

Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak.

Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu - 4

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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