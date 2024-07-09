2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında, Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosu ve maç programı açıklandı. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı nasıl olacak?
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı gün kaldı. 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.
1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.