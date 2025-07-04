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Süper Lig 2025-2026 fikstürü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi tarihleri ne zaman?

Süper Lig maç takvimini belirleyecek fikstür çekimi yapıldı. Lig'de yer alan takımların yönetici ve kulüp başkanlarının katılımıyla gerçekleşen fikstür çekimi ile derbi karşılaşmaları ve haftaları da kesinleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor takımlarının 2025-2026 sezonu maç takvimi 4 Haziran Cuma günü netleşti. İşte, Süper Lig fikstürü 2025-2026...

Süper Lig 2025-2026 fikstürü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi tarihleri ne zaman? - 1

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 2025-2026 sezonunda Süper Lig maçları 8 Ağustos günü başlayacak. Sezon planlaması için fikstür çekimi ise 4 Temmuz'da Riva'da gerçekleşti. Böylece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri ve maç takvimi de kesinleşti. İşte, Süper Lig fikstür çekimine dair detaylar...

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Süper Lig 2025-2026 fikstürü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi tarihleri ne zaman? - 2

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 2025-2026

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi 4 Temmuz Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15:00'te düzenlenmeye başladı.

Fikstür çekimi beIN SPORTS kanalından ve Youtube hesabından canlı olarak aktarıldı.

Süper Lig 2025-2026 fikstürü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi tarihleri ne zaman? - 3

DERBİLER NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirleriyle oynayacağı derbiler  8-11-14'üncü haftalarda oynanacak.

8. Hafta
Beşiktaş - Galatasaray

11. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe

14. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray

Süper Lig 2025-2026 fikstürü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi tarihleri ne zaman? - 4

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Eyüpspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kasımpaşa

Trabzonspor - Kocaelispor

Samsunspor - Gençlerbirliği

Karagümrük - Başakşehir

Gaziantep FK - Galatasaray

Fenerbahçe - Alanyaspor

Ç. Rizespor - Göztepe

Kayserispor - Beşiktaş

TFF SÜPER LİG FİKSTÜRÜ DETAYLI

Süper Lig 2025-2026 fikstürü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi tarihleri ne zaman? - 5

SEZON KISITLAMALARI

Şampiyonlar Ligindeki takımlar ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımların bulunduğu 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.

Milli Takım teknik ekibinin talebi doğrultusunda Eylül, Kasım ve Mart Milli müsabakaları öncesi (4 – 10 [27] – 12) haftalarda derbi oynanmayacak.

Sezonun ilk ve son haftasına derbi planlanmaz.

İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.

Süper Lig 2025-2026 fikstürü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi tarihleri ne zaman? - 6

İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak.

Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.

İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek.

Hiçbir takım 5 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yapmayacak.

Hiçbir takım 6 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile maç yapmayacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR KILAVUZU

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