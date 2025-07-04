Süper Lig 2025-2026 fikstürü: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi tarihleri ne zaman?
Süper Lig maç takvimini belirleyecek fikstür çekimi yapıldı. Lig'de yer alan takımların yönetici ve kulüp başkanlarının katılımıyla gerçekleşen fikstür çekimi ile derbi karşılaşmaları ve haftaları da kesinleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor takımlarının 2025-2026 sezonu maç takvimi 4 Haziran Cuma günü netleşti. İşte, Süper Lig fikstürü 2025-2026...
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 2025-2026 sezonunda Süper Lig maçları 8 Ağustos günü başlayacak. Sezon planlaması için fikstür çekimi ise 4 Temmuz'da Riva'da gerçekleşti. Böylece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri ve maç takvimi de kesinleşti. İşte, Süper Lig fikstür çekimine dair detaylar...