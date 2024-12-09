2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimi ne zaman?
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemelerinde UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı torbalar belli oldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekiminde Türkiye 2. torbada yer alacak. Peki, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimi ne zaman?
2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekiminde Türkiye 2. torbada yer alacak. Kura çekimi sonunda 12 grup belli olacak. İşte, kura çekimi ve torbalara ilişkin bilgiler...