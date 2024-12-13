2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın rakipleri belli oluyor
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi için heyecan dorukta. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da rakiplerinin belli olacağı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kuralarıyla birlikte, Milli Takım'ın elemelerdeki rakipleri belli olacak. Peki, 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasında rakipleri, bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte belli olacak. Heyecan dolu müsabakalara sahne olacak olan 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ne zaman başlayacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 Dünya Kupa elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?