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2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın rakipleri belli oluyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi için heyecan dorukta. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da rakiplerinin belli olacağı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kuralarıyla birlikte, Milli Takım'ın elemelerdeki rakipleri belli olacak. Peki, 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın rakipleri belli oluyor - 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasında rakipleri, bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte belli olacak. Heyecan dolu müsabakalara sahne olacak olan 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ne zaman başlayacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 Dünya Kupa elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın rakipleri belli oluyor - 2

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi töreni saat 14.00'te başlayacak.

Seremoni ve kura çekimi TV 8,5, Exxen platformu ile FIFA+ web sitesi ve uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın rakipleri belli oluyor - 3

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

54 ülkenin katılacağı kura çekiminde takımlar, 28 Kasım tarihinde FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasındaki pozisyonları baz alınarak 4'ü 12'li, 1'i de 6'lı olmak üzere toplam 5 torbaya dağıtıldı. Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.


Kura çekiminde takımlar, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı olmak üzere toplam 12 eleme grubuna yerleştirilecek.
2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın rakipleri belli oluyor - 4

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın rakipleri belli oluyor - 5

KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ NASIL OLACAK?

Kuraya 1. torbada yer alan takımlar çekilerek başlanacak; ardından 2 ve daha altta yer alan torbalara geçilecek.

Adı çekilen her takım, A'dan L'ye alfabetik olacak şekilde en müsait gruba yerleştirilecek.

5. torbada yalnızca 6 takım bulunduğundan, bu takımlar G ve L gruplarının her birine 5. takım olarak konulacak.

Altta belirtilen kura çekimi koşullarından herhangi bir tanesinin oluşması halinde, adı çekilen takım bir sonraki müsait gruba yerleştirilecek.
2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın rakipleri belli oluyor - 6

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

UEFA'nın yeni millî takım müsabakaları yapısı gereği, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin genişletilmiş formatı kapsamındaki karşılaşmalar Mart ve Haziran 2025 döneminde paralel olarak oynanacak.

Her ne kadar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 54 takım iştirak edecekse de, bu takımlardan 24'ü Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi çeyrek final veya play-off karşılaşmalarına çıkacak. Çeyrek final maçlarının dört galibi, haziran ayında da Uluslar Ligi finallerinde mücadele edecek.

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