2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman? İşte Milli Takımın maç tarihleri

MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ



Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı.



Takımlar, Kasım 2024'te açıklanacak FIFA Dünya Sıralamasına göre 5 torbaya yerleştirilecek.



Kura çekimi ise Aralık 2024 tarihinde yapılacak.