NTV.COM.TR’ye geri dön

2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman? İşte Milli Takımın maç tarihleri

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım yer alacak. Kupada 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak. Peki, 2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman?

2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman? İşte Milli Takımın maç tarihleri - 1

FIFA, 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. Turnuvada oynayacak takımlar ise eleme maçlarının ardından belli olacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman? İşte Milli Takımın maç tarihleri - 2

UEFA 2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin maç takviminin 2025 Eylül ayında başlaması bekleniyor.


2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman? İşte Milli Takımın maç tarihleri - 3

MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ


Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı.

Takımlar, Kasım 2024'te açıklanacak FIFA Dünya Sıralamasına göre 5 torbaya yerleştirilecek.

Kura çekimi ise Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER