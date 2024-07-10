2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman? İşte Milli Takımın maç tarihleri
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım yer alacak. Kupada 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak. Peki, 2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman?
FIFA, 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. Turnuvada oynayacak takımlar ise eleme maçlarının ardından belli olacak.