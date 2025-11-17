2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları ne zaman oynanacak?
17.11.2025 16:21
AA
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları için geri sayım başladı. Dünya Kupası Elemeleri gruplarında son maçlar bu hafta oynanacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı ise grubu ikinci sırada tamamlaması halinde play-off'ta mücadele edecek. Peki, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları ne zaman oynanacak?
2026 Dünya Kupası Elemeleri gruplarında son maçlar bu hafta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.
1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.
Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.
2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'nda yapılacak.
MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL RAKİPLERİ
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:
Kuzey Makedonya
Galler
İsveç
Romanya
Kuzey İrlanda