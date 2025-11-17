2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları için geri sayım başladı. Dünya Kupası Elemeleri gruplarında son maçlar bu hafta oynanacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı ise grubu ikinci sırada tamamlaması halinde play-off'ta mücadele edecek. Peki, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları ne zaman oynanacak?