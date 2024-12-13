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2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?)

Üç ülkenin ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri FIFA merkezinde gerçekleşen kura çekimi sonrası belli oldu. Peki Türkiye hangi ülkelerle eşleşti, Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek? İşte tüm ayrıntılar ve A Milli Takım'ın rakipleri...

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?) - 1

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleşti.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella temsil etti.

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2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?) - 2

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

E GRUBU

İspanya/Hollanda (Galibi)

Türkiye

Gürcistan

Bulgaristan

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?) - 3

TÜM GRUPLAR

A:  Almanya/İtalya (Galibi), Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B: İsviçre, İsveç, Slovenya, Belarus, Kosova

C: Portekiz/Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D: Fransa/Hırvatistan (Galibi), Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E: İspanya/Hollanda (Galibi), Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F: Portekiz/Danimarka, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G:  İspanya/Hollanda (Kaybeden), Polonya, Finlandiya, Litvanya

H: Avusturya, Romanya, Bosna-Hersek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I: Almanya/İtalya (Kaybeden), Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L: Fransa/Hırvatistan (Kaybeden), Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?) - 4

54 ÜLKE 12 GRUP

Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekiminde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup oluştu.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için Türkiye, 4'lü grupta yer aldı. 

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak.

Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?) - 5

AVRUPA'DAN 16 ÜLKE VE PLAY-OFF

2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak.

Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?) - 6

DÜNYA KUPASI TOPU

2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak top görücüye çıktı.

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?) - 7

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?) - 8

HANGİ ÜLKE HANGİ TORBADAYDI?

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

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