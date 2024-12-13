2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu (Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek?)
Üç ülkenin ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri FIFA merkezinde gerçekleşen kura çekimi sonrası belli oldu. Peki Türkiye hangi ülkelerle eşleşti, Dünya Kupası ne zaman ve nerede düzenlenecek? İşte tüm ayrıntılar ve A Milli Takım'ın rakipleri...
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleşti.
Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella temsil etti.