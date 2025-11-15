2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: 30. takım da belli oldu

15.11.2025 14:19

NTV - Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası için artık az bir süre kalırken, turnuvaya katılma hakkı elde eden takımlar da belli olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.

 

Eleme maçları devam ederken, turnuvaya katılım hakkı elde eden takımlar da tek tek belli oluyor.

 

Geçtiğimiz gece oynanan maçlarla birlikte Dünya Kupası bileti kazanan bir ülke daha belli oldu.

 

Faroe Adaları'nı 3-1 yenen Hırvatistan grup liderliğini garantileyip Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı.

 

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak ve turnuvanın final müsabakası 19 Temmuz'da oynanacak.

 

İşte Dünya Kupası'na katılacak ülkeler:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - EV SAHİBİ 1
AFP

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - EV SAHİBİ

KANADA - EV SAHİBİ 2
AFP

KANADA - EV SAHİBİ

MEKSİKA - EV SAHİBİ 3
AFP

MEKSİKA - EV SAHİBİ

AVUSTRALYA 4
AP

AVUSTRALYA

JAPONYA 5
AFP

JAPONYA

İRAN 6
AFP

İRAN

ÜRDÜN 7
Resmi Kurum

ÜRDÜN

KATAR 8
AFP

KATAR

SUUDİ ARABİSTAN 9
AFP

SUUDİ ARABİSTAN

GÜNEY KORE 10
AFP

GÜNEY KORE

ÖZBEKİSTAN 11
AP

ÖZBEKİSTAN

CEZAYİR 12
AFP

CEZAYİR

YEŞİL BURUN ADALARI 13
AP

YEŞİL BURUN ADALARI

MISIR 14
AFP

MISIR

GANA 15
AP

GANA

FİLDİŞİ SAHİLİ 16
AFP

FİLDİŞİ SAHİLİ

FAS 17
AFP

FAS

SENEGAL 18
AP

SENEGAL

GÜNEY AFRİKA 19
Reuters

GÜNEY AFRİKA

2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: 30. takım da belli oldu 20
AFP
ARJANTİN 21
AFP

ARJANTİN

BREZİLYA 22
AFP

BREZİLYA

KOLOMBİYA 23
AFP

KOLOMBİYA

EKVADOR 24
AFP

EKVADOR

PARAGUAY 25
AFP

PARAGUAY

URUGUAY 26
AFP

URUGUAY

YENİ ZELANDA 27
AP

YENİ ZELANDA

İNGİLTERE 28
AFP

İNGİLTERE

FRANSA 29
Reuters

FRANSA

HIRVATİSTAN 30
Reuters

HIRVATİSTAN