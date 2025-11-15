2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: 30. takım da belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.

Eleme maçları devam ederken, turnuvaya katılım hakkı elde eden takımlar da tek tek belli oluyor.

Geçtiğimiz gece oynanan maçlarla birlikte Dünya Kupası bileti kazanan bir ülke daha belli oldu.

Faroe Adaları'nı 3-1 yenen Hırvatistan grup liderliğini garantileyip Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak ve turnuvanın final müsabakası 19 Temmuz'da oynanacak.

İşte Dünya Kupası'na katılacak ülkeler: