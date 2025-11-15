2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: 39 takım belli oldu
15.11.2025 14:19
Son Güncelleme: 19.11.2025 01:22
Selim Başeğmezer
2026 Dünya Kupası için artık az bir süre kalırken, turnuvaya katılma hakkı elde eden takımlar da belli olmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.
Eleme maçları devam ederken, turnuvaya katılım hakkı elde eden takımlar da tek tek belli oldu.
Elemelerde oynanan son grup maçlarıyla birlikte Dünya Kupası'na katılacak 48 takımdan 39'u belli oldu.
2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak ve turnuvanın final müsabakası 19 Temmuz'da oynanacak.
İşte Dünya Kupası'na katılacak ülkeler: