2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman başlayacak? Toprak Razgatlıoğlu tarihte yarışan ilk Türk olacak
19.11.2025 09:53
Tuğba Öztürk
MotoGP Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. MotoGP tarihinde ilk kez Türkiye'yi temsil edecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun sergileyeceği performans sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Tarihte ilk kez Türkiye'yi motor sporlarının en üst seviye turnuvası olan MotoGP'de temsil edecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk yarışına çıkacağı tarih merak ediliyor. WSBK kariyerini zirvede noktalayan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Pramac Yamaha ile MotoGP'de boy gösterecek. Peki, 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman başlayacak?
MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?
MotoGP Dünya Şampiyonası 28 Şubat-16 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi tarihte ilk kez temsil edecek.
TOPRAK YENİ TAKIMIYLA SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKTI
Toprak, 2026 sezonunda Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olacak.
Geçen hafta yeni takımı Pramac Yamaha ile basına kapalı bir test gerçekleştiren Toprak, sezon sonu testlerinde ilk defa dün yeni takımıyla seyirci karşısına çıktı. Pramac Yamaha garajında Moto2 sürücüsü Deniz Öncü ve 5 kez Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Toprak'ı desteklemek için yer aldı.
Test gününün orta noktasına doğru ilk turu için piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, günü toplam 53 tur atarak tamamladı.
Toprak, 53 tur üzerinden yapılan MotoGP Valencia testinde en iyi derecesini 1.30.667 olarak kaydetti.