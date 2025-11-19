2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ne zaman başlayacak? Toprak Razgatlıoğlu tarihte yarışan ilk Türk olacak

Toprak, 2026 sezonunda Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olacak.



Geçen hafta yeni takımı Pramac Yamaha ile basına kapalı bir test gerçekleştiren Toprak, sezon sonu testlerinde ilk defa dün yeni takımıyla seyirci karşısına çıktı. Pramac Yamaha garajında Moto2 sürücüsü Deniz Öncü ve 5 kez Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Toprak'ı desteklemek için yer aldı.

Test gününün orta noktasına doğru ilk turu için piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, günü toplam 53 tur atarak tamamladı.

Toprak, 53 tur üzerinden yapılan MotoGP Valencia testinde en iyi derecesini 1.30.667 olarak kaydetti.