22 Ekim Çarşamba maç programı: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. İngiltere’nin köklü ekiplerinden Liverpool, Frankfurt deplasmanına konuk olurken günün dikkat çeken diğer bir mücadelesinde ise Athletic Bilbao ve Karabağ kozlarını paylaşacak. Bu sezon Avrupa’da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Bayern Münih, Club Brugge’i ağırlarken Chelsea ise Ajax ile karşı karşıya gelecek. 22 Ekim çarşamba günü Atalanta, Slavia Prag, Sporting Lizbon ve Marsilya gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, bugünkü maçlar…