22 Ekim Çarşamba maç programı: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Avrupa futbolunun kulüp seviyesinde en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde bugün 9 kritik karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt’i konuk ederken günün dikkat çeken mücadelesinde Real Madrid ve Juventus karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ise erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında üç puan arayacak. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi’nde günün maç programına odaklandı. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 22 Ekim çarşamba maç programı…
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. İngiltere’nin köklü ekiplerinden Liverpool, Frankfurt deplasmanına konuk olurken günün dikkat çeken diğer bir mücadelesinde ise Athletic Bilbao ve Karabağ kozlarını paylaşacak. Bu sezon Avrupa’da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Bayern Münih, Club Brugge’i ağırlarken Chelsea ise Ajax ile karşı karşıya gelecek. 22 Ekim çarşamba günü Atalanta, Slavia Prag, Sporting Lizbon ve Marsilya gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, bugünkü maçlar…