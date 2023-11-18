23 yıldır maç oynanan sahada kale direklerinin ölçüsü standart dışı çıktı
Kastamonu’da 1. Amatör Kümede mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda karşılaşacağı İhsangazispor maçına dakikalar kala itirazda bulunarak kale direklerinin ölçüsünün standartlar dışında olduğunu belirtti. Metreyle kale direklerinin ölçülmesinin ardından maç iptal edildi.
Kastamonu’da 1. Amatör Kümede mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda İhsangazispor ile karşılaştı. Maça dakikalar kala itirazda bulunan Taşköprüspor, kale direklerinin ölçülmesini istedi.