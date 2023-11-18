23 yıldır maç oynanan sahada kale direklerinin ölçüsü standart dışı çıktı

"ŞİMDİYE KADAR BİR SIKINTI OLMADI"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İhsangazispor Kulüp Başkanı Burhan Tutar, “Taşköprüspor ile maçımız vardı. Rakip takımın yöneticilerinin ve hocasının maçı iptal etme sebepleri oldu. Kalenin boyutlarının aynı olmadığının sonucuna vardılar. Bu kale boyutları 23 yıldır burada aynı, hiç değişmedi. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı da bugün neden böyle bir maçın iptal edilmesine gidildi, merak ediyorum." dedi.