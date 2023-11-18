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23 yıldır maç oynanan sahada kale direklerinin ölçüsü standart dışı çıktı

Kastamonu’da 1. Amatör Kümede mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda karşılaşacağı İhsangazispor maçına dakikalar kala itirazda bulunarak kale direklerinin ölçüsünün standartlar dışında olduğunu belirtti. Metreyle kale direklerinin ölçülmesinin ardından maç iptal edildi.

23 yıldır maç oynanan sahada kale direklerinin ölçüsü standart dışı çıktı - 1

Kastamonu’da 1. Amatör Kümede mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda İhsangazispor ile karşılaştı. Maça dakikalar kala itirazda bulunan Taşköprüspor, kale direklerinin ölçülmesini istedi.

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23 yıldır maç oynanan sahada kale direklerinin ölçüsü standart dışı çıktı - 2

Yaklaşık 23 yıldır maç oynanan İhsangazi Stadı'nın maç oynamak için gerekli şartları taşımadığını ileri süren Taşköprüspor’un itirazı değerlendirildi. İtiraz sonrasında sahaya getirilen metre ile kale direkleri ve stat ölçüldü. Yapılan ölçümler sonrasında Taşköprüspor’un maçı oynamayı kabul etmemesi üzerine hakemlerin ortak kararıyla maç ileri bir tarihe ertelendi.

23 yıldır maç oynanan sahada kale direklerinin ölçüsü standart dışı çıktı - 3

"ŞİMDİYE KADAR BİR SIKINTI OLMADI"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İhsangazispor Kulüp Başkanı Burhan Tutar, “Taşköprüspor ile maçımız vardı. Rakip takımın yöneticilerinin ve hocasının maçı iptal etme sebepleri oldu. Kalenin boyutlarının aynı olmadığının sonucuna vardılar. Bu kale boyutları 23 yıldır burada aynı, hiç değişmedi. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı da bugün neden böyle bir maçın iptal edilmesine gidildi, merak ediyorum." dedi.

23 yıldır maç oynanan sahada kale direklerinin ölçüsü standart dışı çıktı - 4

Tutar, "Artık bu gösterilen eksiklikleri bizler tamamlayacağımızı söyledik ve kendilerinden 15 gün süre istedik. Ona rağmen kabul etmediler." ifadelerini kullandı.

23 yıldır maç oynanan sahada kale direklerinin ölçüsü standart dışı çıktı - 5

Burhan Tutar, "Buraya bu kadar insan gelmiş, devletimizin polisi, askeri önlem almış, sağlık görevlilerimiz gelmiş, taraftarımız gelmiş. Bu maç sırf bir kişinin egosu yüzünden iptal edildi” diye konuştu.

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