3 kulübün izlediği milli futbolcu Oğuz Aydın'ın bonservisi belirlendi
Villarreal, Lazio ve Marsilya'nın izlediği Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetimi minimum 20 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Daha önce Ajax'ın teklifini reddeden sarı lacivertli yönetim bu ücretin altında gelen transfer tekliflerine de olumsuz yanıt verecek.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun süre verdiği maçları iyi değerlendiren son olarak ise A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde kazandığı 3-1'lik Macaristan mücadelesinde iki asist yapan Oğuz Aydın dikkatleri üzerine çekti.