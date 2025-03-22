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3 kulübün izlediği milli futbolcu Oğuz Aydın'ın bonservisi belirlendi

Villarreal, Lazio ve Marsilya'nın izlediği Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetimi minimum 20 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Daha önce Ajax'ın teklifini reddeden sarı lacivertli yönetim bu ücretin altında gelen transfer tekliflerine de olumsuz yanıt verecek.

3 kulübün izlediği milli futbolcu Oğuz Aydın'ın bonservisi belirlendi - 1

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun süre verdiği maçları iyi değerlendiren son olarak ise A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde kazandığı 3-1'lik Macaristan mücadelesinde iki asist yapan Oğuz Aydın dikkatleri üzerine çekti.

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3 kulübün izlediği milli futbolcu Oğuz Aydın'ın bonservisi belirlendi - 2

Aydın'ı La Liga ekiplerinden Villarreal, İtalyan devi Lazio ve Fransa'dan Marsilya takip ediyor. Milli futbolcu, sahada kaldığı 72 dakikada içerisinde kendisini izlemek için stadyuma gelen bu kulüpleri tatmin etti.

3 kulübün izlediği milli futbolcu Oğuz Aydın'ın bonservisi belirlendi - 3

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, yükselen form grafiği ile adından söz ettiren Aydın için minimum 20 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

3 kulübün izlediği milli futbolcu Oğuz Aydın'ın bonservisi belirlendi - 4

Sarı-lacivertli yönetim, Aydın için bu rakamın altına gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.

3 kulübün izlediği milli futbolcu Oğuz Aydın'ın bonservisi belirlendi - 5

24 yaşındaki Aydın'ın 8 milyon euroluk güncel piyasa değeri var.

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